ملك قورة بفستان زفاف تعلن تقبلها للزواج والارتباط.. والجمهور يعلق (صور)

أثارت الفنانة الشابة ملك قورة حالة من الجدل حول أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، وعلقت على الصور بكلمات تثير حيرتهم أكثر.

وخضعت ملك قورة لجلسة تصوير جديدة متناغمة مع استعدادها الي الدخول لعش الزوجية وهذا أكثر ما أثار انتباه متابعيها هل هي ستزوج وتستعد للزفاف أم هي مجرد جلسة تصوير فقط.

وظهرت ملك قورة بإطلالة بيضاء لافته، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، مزين بالزهور، صمم من قماش الساتان والحرير الناعم يشبه في تصميمه فساتين الزفاف الجريئة.

وزينت خصلات شعرها بتاج مصمم من الورود البيضاء ليتناغم مع إطلالتها البيضاء مع طرحة الزفاف التُل، ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المتناغم مع لون بشرتها الشقراء مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وانهالت التعليقات والمباركات على صور التي اوهيت لهم انها تستعد لدخول عش الزوجية، وجاءت أبرز التعليقات مليئة بمشاعر الحب والفرحه لها، رصدنا أبرزها: " مبروك ياملوكة عايزين نشوفك بفستان الفرح اكيد عروسة قمررر وعريسك محظوظ ومامته داعياله، امورتي الحلوة بقت طعمة ولها سحر جديد، وقوليله ياخد باله منك، أجمل عروسة في الدنيا، اكثر فنانه جنن وتستاهل تزوج".

ملك قورة

ملك قورة

ملك قورة

ملك قورة

ملك قورة

فيلم "جوازة توكسيك" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويحمع الفيلم بين ليلى علوى وبيومى فؤاد والمؤلف لؤى السيد والمخرج محمود كريم للمرة الثالثة على التوالى فى السينما بعدما قدموا فيلمى "ماما حامل" عام 2021 و"شوجر دادى" عام 2023.

ملك قورة

ويسجل فيلم "جوازة توكسيك" التعاون الثانى بين ملك قورة وليلى علوى بعد مسلسل "شمس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان عام 2014 وشارك فى بطولته جميل راتب، سهر الصايغ، سميرة عبد العزيز، طارق الابيارى، هانى عادل، سمير العصفورى، حنان يوسف وتأليف علاء حسن وإخراج خالد الحجر.

ملك قورة

وشاركت ملك قورة فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسل بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، محمد لطفى، عمرو وهبة، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، لبنى ونس، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ملك قورة

مَلَك قورة من مواليد 11 يناير 1993، ممثلة مصرية.

ملك قورة

حياتها

والدها رجل الأعمال محمد قورة ووالدتها الفنانة عبير منير، لها شقيقة ممثلة أيضا هي مريم وشقيق يدعى «أدهم»، درست في المدرسة الإنجليزية الحديثة (Modern English School) بالتجمع الخامس، ثم التحقت بالجامعة الأمريكية بكلية الاعلام تخصص (IMC) (Integrated Marketing) مع (Theater Arts) ـ (Double Major).

ملك قورة

حياتها الفنية

شاركت في برامج أطفال مثل يللا بينا واسمعونا، كذلك شاركت الفنانة ليلى علوي بطولة مسلسل نور الصباح بأداء دور ابنتها في المسلسل، وظهرت مع المطرب محمد فؤاد مع أختها «مريم» في فيلم غاوي حب، شاركت في مسلسل أريد حلا مع الفنانة ندى بسيوني وميمي جمال، وفي مسلسل لحظات حرجة شاركت الفنانة بشرى وعمرو واكد، وأيضا شاركت الفنان خالد الصاوي والفنانة أنوشكا في مسلسل قانون المراغي، وفي مسلسل حدف بحر شاركت الفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد خليل، وشاركت الفنانة نادية الجندي في مسلسل نازلي ومسلسل ملكة في المنفى بآداء دور حفيدتها في المسلسل وأيضا شاركت الفنانة عبلة كامل وعبير صبري بطولة مسلسل نص أنا نص هو.

ملك قورة

كما شاركت الفنانة نيكول سابا في مسلسل نور مريم، واختيرت للمرة الثانية للعمل مع الفنانة ليلى علوي في مسلسل شمس بالإضافة لاشتراكها مع الفنانة مي عز الدين لسنتين متتاليتين في مسلسل حالة عشق ومسلسل وعد، ومن بين الأعمال التي شاركت فيها أيضا مسلسل البارون مع النجم عمرو عبد الجليل والجزء السادس من ليالي الحلمية ومسلسل العراف بطولة النجم القدير الفنان عادل إمام. وفيلم السبع خطايا، وآخر أعمالها كان مسلسل خلصانة بشياكة بطولة أحمد مكي وكوكبة من النجوم الشباب، وفيلم آخر ديك في مصر بطولة محمد رمضان.

ملك قورة

بدأت «ملك» في السابعة من عمرها بمجموعة من الإعلانات مع مجموعة من المخرجين المصريين والأجانب نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المخرج هادي الباجوري والمخرج شريف عرفة وأحمد المهدى مثل إعلانات (Mobinile ،MBC، Tide، Pepsi، Pizza hut،………….ETC.) ومجموعة من المخرجين الإسبان والفرنسيين.

الجوائز الذي حصلت عليها

حصلت على جائزة أحسن ممثلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون. في عام 2006 عن دورها في مسلسل نور الصباح وهي جائزة يقدمها أتحاد الإذاعة والتلفزيون. تحت مظلة وزارة الاعلام المصري وهي جائزة معروف عنها الحياد والموضوعية حيث تمنح بناء على رأي الجمهور.

ملك قورة

ملك قورة