ملك قورة تستعرض أنوثتها بظهر مكشوف

شاركت الفنانة ملك قورة متابعيها بعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع الانستجرام.

وبدت ملك قورة بإطلالة صيفية مفعمة الأنوثة والمرح في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، مكشوف الظهر، ينتمي لقصة الـ v، صمم من قماش التل المطرز بحبات الخرز باللون البينك الفاتح.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

ملك قورة

مَلَك قورة من مواليد 11 يناير 1993 ، ممثلة مصرية.

حياتها

والدها رجل الأعمال محمد قورة ووالدتها الفنانة عبير منير، لها شقيقة ممثلة أيضا هي مريم وشقيق يدعى «أدهم»، درست في المدرسة الإنجليزية الحديثة (Modern English School) بالتجمع الخامس، ثم التحقت بالجامعة الأمريكية بكلية الاعلام تخصص (IMC) (Integrated Marketing) مع (Theater Arts) ـ (Double Major).

حياتها الفنية

شاركت في برامج أطفال مثل يللا بينا واسمعونا، كذلك شاركت الفنانة ليلى علوي بطولة مسلسل نور الصباح بأداء دور ابنتها في المسلسل، وظهرت مع المطرب محمد فؤاد مع أختها «مريم» في فيلم غاوي حب، شاركت في مسلسل أريد حلا مع الفنانة ندى بسيوني وميمي جمال، وفي مسلسل لحظات حرجة شاركت الفنانة بشرى وعمرو واكد، وأيضا شاركت الفنان خالد الصاوي والفنانة أنوشكا في مسلسل قانون المراغي، وفي مسلسل حدف بحر شاركت الفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد خليل، وشاركت الفنانة نادية الجندي في مسلسل نازلي ومسلسل ملكة في المنفى بآداء دور حفيدتها في المسلسل وأيضا شاركت الفنانة عبلة كامل وعبير صبري بطولة مسلسل نص أنا نص هو.

كما شاركت الفنانة نيكول سابا في مسلسل نور مريم، واختيرت للمرة الثانية للعمل مع الفنانة ليلى علوي في مسلسل شمس بالإضافة لاشتراكها مع الفنانة مي عز الدين لسنتين متتاليتين في مسلسل حالة عشق ومسلسل وعد، ومن بين الأعمال التي شاركت فيها أيضا مسلسل البارون مع النجم عمرو عبد الجليل والجزء السادس من ليالي الحلمية ومسلسل العراف بطولة النجم القدير الفنان عادل إمام. وفيلم السبع خطايا، وآخر أعمالها كان مسلسل خلصانة بشياكة بطولة أحمد مكي وكوكبة من النجوم الشباب، وفيلم آخر ديك في مصر بطولة محمد رمضان.

بدأت «ملك» في السابعة من عمرها بمجموعة من الإعلانات مع مجموعة من المخرجين المصريين والأجانب نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المخرج هادي الباجوري والمخرج شريف عرفة وأحمد المهدى مثل إعلانات (Mobinile ،MBC، Tide، Pepsi، Pizza hut،………….ETC.) ومجموعة من المخرجين الإسبان والفرنسيين.

الجوائز الذي حصلت عليها

حصلت على جائزة أحسن ممثلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون. في عام 2006 عن دورها في مسلسل نور الصباح وهي جائزة يقدمها أتحاد الإذاعة والتلفزيون. تحت مظلة وزارة الاعلام المصري وهي جائزة معروف عنها الحياد والموضوعية حيث تمنح بناء على رأي الجمهور.