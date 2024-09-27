الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

السفير المصري في داكار يلتقي مع وزير المياه السنغالي

السفير خالد عارف
السفير خالد عارف مع وزير المياه والصرف الصحى السنغالى

التقى السفير خالد عارف مع وزير المياه والصرف الصحى السنغالى/ Tidiane Dieye، حيث أشاد الوزير السنغالى بالعلاقات المصرية السنغالية المتميزة، مؤكداً أن بلاده تولى أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها مع مصر لما لها من مردود إيجابى ومصالح متبادلة كأشقاء أفارقة ومسلمين.

علاوة على ما تتميز به مصر من تقدم وتطور علمى وتكنولوجى وتقنى مقارنة بباقى دول القارة، إذ تمتلك البنية التحتية والمعرفة والتكنولوجيا. 

وأعرب عن رغبته فى زيارة مصر للتواصل مع رجال الأعمال والشركات المصرية وتفقد العاصمة الإدارية الجديدة والمشاريع التنموية والبنية التحتية فى مجالات الصرف الصحى ومياة الشرب وتصريف مياه الأمطار والصرف الزراعى، للإستفادة من الخبرات المصرية.

ورحب السفير خالد عارف بزيارة وزير المياه السنغالي الى مصر، واستعداد مصر الوقوف بجانب السنغال فى مواجهة تحدياتها التنموية، فضلا عن نقل خبراتها فى إطار مبدأ "win –win"، وتقديم الدعم اللازم لها بما يلبى تطلعات الشباب السنغالى الذى يمثل 75% من تعداد السكان.

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