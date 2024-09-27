الجالية المصرية بأوكرانيا تشارك في اجتماع مجلس الجمعيات العامة للأقليات القومية .. صور

اجتمع مجلس الجمعيات العامة للأقليات القومية (المجتمعات) في أوكرانيا، وذلك لبحث وتنفيذ بعض المعايير الأوربية بشأن حماية حقوق الأقليات القومية ورصد وتنفيذ الأحكام القانونية بشأن التعديلات على بعض القوانين فيما يتعلق بحقوق الأقليات القومية من قبل الخبراء لمجلس أوروبا من قبل الوزارات والمؤسسات الأوكرانية.

جاء اجتماع مجلس الجمعيات العامة للأقليات القومية (المجتمعات) في أوكرانيا، بحضور على فاروق رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا.

كما حضر الاجتماع أيضًا كلًا من:-

- ممثل رسمى للقومية العربية فى أوكرانيا فى الحكومة الاوكرانية.

- عضو رسمى فى مجلس الجمعيات العامة والأقليات الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزاء الاوكرانى ورؤساء وممثلى الجمعيات العامة للأقليات.

- ⁠حضور عدد من ممثلى الوزارات والهيئات الحكومية ومكتب رئاسة الوزراء.

وبدوره على فاروق رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، إن الإجتماع تنفيذ بعض المعايير الاوربيه بشأن حماية حقوق الأقليات القومية ورصد وتنفيذ الأحكام القانونية بشأن التعديلات على بعض القوانين فيما يتعلق بحقوق الأقليات القومية، وكانت مشاركة الجالية المصرية في هذا الحدث الهام مثمرة وتحقق استفادة كبيرة لجميع المشاركين.

كما حضراجتماع مجلس الجمعيات العمومية للأقليات القومية في أوكرانيا، رئيس الشتات المصري في اوكرانيا وممثل الاقلية القومية العربية في اوكرانيا حسن علي.



تحدثت في الاجتماع:-



- أوليغ نيمشينوف، وزير مجلس الوزراء الأوكراني.

- فيكتور يلينسكي، رئيس DESS، تحيات خطاب.

- زمفيرا كوندور، مديرة مشروع مجلس أوروبا "تعزيز حماية الأقليات القومية.

- أشوت أفانيسانا، رئيس مجلس الجاليات الوطنية في أوكرانيا.

- ألكسندر خارا، رئيس مجلس الجمعيات العامة للأقليات القومية (المجتمعات) في أوكرانيا وفاسيلي كيليوغلو، نائب رئيس مجلس الجمعيات العمومية للأقليات الوطنية (المجتمعات)، في أوكرانيا.

-أعضاء مجلس الجمعيات العامة للأقليات الوطنية في أوكرانيا.

- وكيل وزارة التربية عن الإصلاح التربوي.

- ديانا تريما، مديرة إدارة الترميم وإعادة الإدماج الثقافي في الأراضي المحتلة بوزارة الثقافة والاتصالات الاستراتيجية في أوكرانيا.

- أناستازيا جوديما، مديرة قسم التنوع والإدماج وتكافؤ الفرص في اللغة العامة.



هذا وتم خلال الإجتماع مناقشة القضايا الإشكالية التي يطرحها ممثلو الجمعيات العمومية للجالية الوطنية وسبل حلها أيضًا.