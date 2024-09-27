تشيع جنازة طالبة وابنة عمتها توفيا إثر سقوط سيارة بترعة في الحسينية

شيع أهالي الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، جثامين فتاتين لقيتا مصرعهما إثر وقوع حادث سقوط سيارة ملاكي داخل مياه ترعة بجوار كوبري منشأة بشارة بمركز الحسينية، وتم موارتهما الثرى بمقابر العائلة بجزيرة عليوة، بعد أداء صلاة الجنازة عليهنا في مسجد بشارة، وسط حالة من الحزن الشديد بين المُشيعين، داعين الله لهنا بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلهنا وذويهنا الصبر والسلوان.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بشأن ما تبلغ بسقوط سيارة ملاكي داخل مياه ترعة بجوار كوبري منشأة بشارة، بدائرة مركز شرطة الحسينية، وبداخلها 3 فتيات من عائلة واحدة، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز الحسينية.

أسماء المتوفين في حادث سقوط سيارة في الحسينية

وبالفحص، تبين وفاة كل من: داليا تامر عبد الجواد 20 عامًا، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، ونجلة عمتها «ملك محمود صلاح موسى» 18 عامًا طالبة بالصف الثاني الثانوي، وإصابة شقيقة الأولى «نوران» حاصلة على بكالوريوس تربية؛ بكدمات وجروح بالغة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثامين بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.