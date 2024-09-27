"الطفولة والامومة" و"المنطقة الروتارية" يبحثان تعزيز التعاون لدعم حي منشأة ناصر

استقبلت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفدا من المنطقة الروتارية ٢٤٥١، "نادي روتاري كايرو ريڤر نايل"وذلك لبحث سبل التعاون فيما يخص دعم مركز التنمية الشاملة بحي منشأة ناصر لإعادة تطوير المركز ليقدم حزمة من الخدمات المتكاملة التي تخدم أطفال وأسر الحي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

ضم الوفد الدكتورة غادة الدري عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، و ماجدة الألفي منسق مساعدي المحافظ للمنطقة الروتارية، و شيرين إدريس رئيس نادي روتاري، وسكرتير فخري نسرين المهدي، وعدد من أعضاء نادى روتاري اللواء حاتم بشات، واللواء ايهاب حنفي، والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ ، و هناء البطران، وهبة سعودي.

أكدت الدكتورة سحر السنباطي على أهمية بناء الشراكات من أجل دعم حقوق الطفل وتحسين جودة الخدمات المقدمة، لافتة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة بتكثيف العمل في قرى حياة كريمة والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرة إلى أنه من خلال هذا المركز ستيم تقديم خدمات "الترفيه، والتوعية، والتنمية، والتدخلات الحمائية، والتدريب".

وأشارت " السنباطي" الى ان اللقاء شهد بحث سبل التعاون فيما يخص تقديم الخدمات للأطفال وأسرهم من خلال مركز التنمية الشاملة كخدمات التمكين الاقتصادي، ورفع الوعي بقضايا حقوق الطفل والممارسات الضارة التي تلحق بالأطفال ودعم الأطفال ذوي الهمم، كما تم الاتفاق على عقد زيارة ميدانية للوقوف على الاحتياجات اللازمة لتطويره وإعادة تشغيله بكفاءة عالية.



