جسد عاري وقبلة غير مشروعة.. الشيخ جابر البغدادي يورط بسمة وهبة في فتنة دينية (ما القصة؟)

تعرضت الإعلامية بسمة وهبة لحملة هجوم عنيفة بسبب الشيخ جابر البغدادي، ودفاعها عن الصوفية، وذلك بعد أيام من استضافتها لجلسات الصوفية في منزلها وإقامة حلقات ذكر بهدف التعبد والدعاء لله عز وجل بالشفاء من المرض.

بسمة وهبة في مرمى النيران بسبب الشيخ جابر البغدادي

بدأت الأزمة حينما نشرت بسمة وهبة فيديو من حلقة الذكر الصوفية التي أقامتها في منزلها من أجل الدعاء لصديقتها فيفيان بالشفاء من مرض السرطان بعدما أنهك جسدها بالكامل، وأرفقته بتعليق: "حق الشيخ جابر البغدادي و الصوفية يارب اشفي فيفان".

بسمة وهبة

سرعان ما هاجم المتابعين تعليق بسمة وهبة زاعمين إنها تطلب تستعين ببني آدم مثلها وتطلب من الله عز جل أن يشفي صديقتها بحقه، الأمر الذي أثار غضبها ودفعها للخروج عن صمتها لكي تدافع عن نفسها قائلة: "هل أنا وصلت لهذه الدرجة من الكفر إني أستعين ببني آدم زيي زيك وأطلب من ربنا إنه يشفي بني آدم بحقه؟ً! حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني".

بسمة وهبة تدافع عن جابر البغدادي والصوفية: مولانا خط أحمر واللي هيغلط هقل أدبي عليه

كما حرصت بسمة وهبة على الدفاع عن الصوفية، معربة عن رفضها التام واستيائها الشديد من سب ورفض متابعيها للصوفية، وكذلك سبهم للشيخ جابر البغدادي الذي دافعت عنه بشدة مشيرة إلىى أنها تنتمي إلى مدرسته وتربت على يده دينيًا وترفض إهانته أو إهانة أيًا من الشيوخ أو الرموز الدينية قائلة: "الشيوخ خط أحمر".

لمشاهدة الفيديو كاملًا اضغط هنــــــــــا

بسمة وهبة عبر انستجرام

وتابعت: "احنا بنعمل حلقات الذكر الصوفية عشان نذكر الله ورسوله وإحنا بننشد لسيدنا النبي بعد ما الناس غنت ليه طلع البدر علينا، وده بيخلي روحك معلقة في السماء، والصوفية طريق حلو وجميل ومش هتخسر فيه هتكسب فقط مليان ناس كلها خير ومحبة وبنتقابل في الله وحبه".

في الوقت نفسه، اتهمت من يسبون البغدادي بإنهم ينتمون إلى مدرسة الشيخ أبو إسحاق الحويني، لتؤكد إنه لم يحسن تربيتهم دينيًا ولا أخلاقيًا، مثلما أحسن البغدادي تربيتها ولذلك هي لن ترد عل الإٍساءة لها وله بإساءة وستكتفي بدافعها عنه، قائلة: "اللي هيمس أو يغلط في الشيخ جابر البغدادي هقل أدبي عليه عيب احترموا نفسكم".

جابر البغدادي

الجمهور يفرض دفاع بسمة وهبة عن الصوفية والشيوخ: خلي الدين لناسه واهله

من جانبهم، اشتد هجوم المتابعين على الإعلامية بسمة وهبة، منتقدين حديثها عن الدين بأي شكل من أشكاله، لكونها ليست أهل لذلك، حيث وصفها البعض بإنها متبرجة بسبب خلعها الحجاب من قبل، كما أكد البعض الآخر إنها تنافق الناس وتنافق نفسها وتتاجر بالدين التي لا تعلم عنه شيئًا، مشيرين إلى إنها لو كانت أهل للحديث عن الدين أو الدفاع عن الصوفية أو غيرها، كانت التزمت بالزي الشرعي المحتشم ولم تخلع الحجاب.

كما انتقد البعض عري جسدها في زفاف نجلها الذي احتفلت به مؤخرًا في إيطاليا، وكذلك تقبيلها واحتضانها للميكب أرتيست الذي كان يقوم بوضع المكياج لها قبل الزفاف، فكانت أبرز التعليقات: "هو الميكب ارتيست اخوكي؟؟؟؟ لانك بوستيه هو الدين قال تبوسي راجل غريب انتي حره في نفسك ولبسك وأفعالك هاتتحسبي بيها لوحدك كل واحد بيشيل شيلته لكن تدافعي عن الدين وانتي مش بتتبعي اوامره طيب ازاي؟".

الجمهور يوبخ بسمة وهبة بعد دفاعها عن جابر البغدادي: انتي فعلًا تربيته ونتاج دروسه

كما علق آخرون: "للاسف كان لبسك في زواج ابنك كان غير لائق وعاري الاكتاف والذراعين وانت كنت مذيعه محجبه للاسف، وانتي مالك ومال الدين يابسمه تعرفي عنه أية .. تأدبوا نحن في حضرة الله .. الدين الحق هو التمسك واتباع ماجاء بكتاب الله جل بغلاه وسنة نبيه عليه افضل الصلاة والتسليم، من يحب النبي صل الله وسلم لا يبتدع بل يتبع سنته ويطبقها في حياته !! حب الله ورسوله محتاج اتباع اوامرهم واجتناب نواهييهم لا ابتداع ولا تصوف ولا توسل ولا نشيد ولا اغاني ولا خزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان!".

وأضاف آخرون: "الصوفية إنكم تعرو جسدكم عادى يعنى .. خلي الدين لناسه واهله .. لو كنتى تعرفى ربع الدين ماكنتى انخلعتى من حجابك وصوفية ايه دى كمان لانعلم الا اتباع الله واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم .. التوسل لله فقط .. على الاقل لما تذكري النبي صلي عليه .. انتي مسكينه من زمان وانتي حالتك الدينيه مهزوزه ربنا يردك ردا جميلا ويعفو عنك …ونصيحة بلاش تتكلمي في الدين".

واختتممت التعليقات كالآتي: "ممكن حضرتك تعرفي ايه هي الآول الصوفية الدين لي ناس في الأزهر الشريف في الأوقاف الإسلامية الدين لي رجال يرددو حضرتك خليكي أنتي بقي مع الصوفية مع الشيعية مع الهندية أنتي حره .. مانتي شكلك فعلا تربيه البغدادي وفعلا نتاج دروسه".