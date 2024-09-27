الطماطم ب35 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة بالفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر، إستمرار ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس وبعض الخضروات بأسواق الجملة والقطاعي.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت إرتفاعا بأسعار الطماطم، مساء أمس الخميس بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة بالجملة، وعدد من الأسواق والسويقات.

وشهدت الأسعار في أسواق الخضروات إرتفاعا في أسعار بعض الأصناف، حيث بلغ كيلو البطاطس 25 جنيها، وتراوحت أسعار الطماطم من 30 إلى 35 جنيها، وكيلو الليمون 10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر 10 جنيهات والأصفر 8 جنيهات، و15 جنيها للخيار و20 جنيها للكوسة، و12 للقثاء، و25 جنيها للفلفل الألوان، و10 جنيهات للباذنجان الأسود و12 جنيها للباذنجان الأبيض، و15 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر و20 جنيها للفلفل الأحمر، و15 جنيها للفلفل الرومي و20 جنيها للجزر، و45 جنيها لكيلو البامية، و12 جنيها لكيلو الملوخية، وربطة الشبت والبقدونس والبصل الأخضر بمبلغ 7 جنيهات، وتراوحت أسعار الكرنب من 20 إلى 30 جنيها حسب الحجم، والكرنب الأحمر 10 جنيهات، والكابوتشا والخس 5 جنيهات، بينما ارتفع سعر كيلو الثوم ليسجل مبلغ 70 جنيها.

إستقرار أسعار الفاكهة وكيلو الجوافة ب12 جنيها في الفيوم

وفي أسواق الفاكهة شهدت الأسواق إستقرارا في الأسعار، حيث تراوحت أسعار العنب الأبيض والأحمر من 15 إلى 40 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر كيلو الموز 20 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو التفاح البلدي ب35 جنيها والتفاح الأحمر والأصفر مبلغ 45 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 45 إلى 65 جنيها، و15 جنيها للتين الرمادي والفراولة، و12 جنيها لكيلو الجوافة، وتراوحت أسعار المانجو بين 20 ، 35 جنيها حسب الحجم والنوع، وهي الفاكهة الأكثر انتشارا في الأسواق نظرا لوجود مزارع المانجو بجميع مناطق المحافظة.

وفي سياق آخر شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية من الخضروات والفاكهة للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة تم تخزينها لدى التجار لبيعها بأسعار مرتفعة، والتى تمت مصادرتها وتسليمها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية.