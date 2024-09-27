بالإنفوجراف.. جهود التنمية المحلية في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ103 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من يوم الجمعة 20 سبتمبر وحتى الخميس 26 سبتمبر الجاري 2024.

حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 21 سبتمبر*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إتمام جميع المحافظات استعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2025 علي مستوي جميع المحافظات، والذي انطلق يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، لبعض المراحل الدراسية والانتهاء من إجراءات استلام المدارس الجديدة، وتوفير المرافق الحيوية بها، والانتهاء أيضاً من إجراءات تطوير المدارس التي شهدت عمليات ترميم واحلال وتجديد قبل بداية العام الدراسي، واجراء الصيانة اللازمة لباقي المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية حفاظًا على صحة التلاميذ من الأمراض، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق الأسبوع التدريبي الثامن من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2024/2025 بمركز سقارة الأحد الموافق 22/9/2024 بتنظيم 4 دورات تدريبية ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه الدورات 140 متدرباً من جميع المحافظات.

*الأحد 22 سبتمبر*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في مؤتمر ملتقي بناة مصر 2024 تحت عنوان "فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية" والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وكذا موقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة.

*الأثنين 23 سبتمبر*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماعا موسعاً بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتورة رانيا هدية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، لمتابعة التحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، فى شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع "الهابيتات" ، وقد حضر الاجتماع عدد من مسئولي الوزارات المعنية، والشركة المنظمة للمنتدى، والشركة المسئولة عن التسويق والترويج للمنتدى.

واستقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور وليد حسن نقيب أطباء أسنان القاهرة وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بنقيب أطباء أسنان القاهرة خلال زيارته للوزارة، مشيرة إلي أهمية القطاع الطبي بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية لأبناء المحافظات في إطار المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية علي أرض مختلف محافظات الجمهورية.

وبناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بأهمية حل شكاوى المواطنين وفحص هذه الشكاوى وإزالة مخالفات المباني بالمحافظات، والتصدي بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي والإزالة الفورية لأي تعديات واستعادة حق الدولة، تابعت وزارة التنمية المحلية الشكوى الواردة إليها من أحد المواطنين بشأن وجود بناء مخالف و قيام صاحب عقار بمنطقة شارع حسن إبراهيم بكورنيش المعادي بالقرب من نزلة شارع البنك التابع لحي دار السلام ببناء عدد من الأدوار المخالفة مما يؤثر علي سلامة العقار وتعريض حياة المواطنين للخطر .

*الثلاثاء 24 سبتمبر*

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع السيد / إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، لمتابعة عدد من ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين ومن بينها دعم جهود الوزارة في التيسير والتسهيل علي المواطنين المترددين علي المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء في إتاحة سدادهم للرسوم الخاصة بالتصالح عبر كافة وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة تيسيراً عليهم وتوفير الوقت والجهد .

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انتهاء حملات الموجة الــ 23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي جري تنفيذها على٣ مراحل، خلال الفترة من 6 يوليو الماضي وحتى 20 سبتمبر الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة لإزالة كافة صور التعديات للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بجميع أنحاء المحافظات.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء، القائمة على تنفيذ عدد من المشروعات والاستثمارات في شتى القطاعات، تنموياً وعمرانياً وسياحياً وثقافياً.

*الأربعاء 25 سبتمبر*

قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، بالتسليم النهائي للمدفن الصحي بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر، من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعا مع الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتي الإسكان والتنمية المحلية ومسئولي مركز المنارة للمؤتمرات الدولية لمتابعة التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة "WUF12"، فى شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع "الهابيتات".

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

*الخميس 26 سبتمبر*

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والسيدة / هايدي ميرزا - مدير قطاع الاتصال باليونسكو، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانين.

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التدريب والخطة التدريبية السنوية للمحليات التي يتم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وكذا أعمال التطوير والهيكلة ورفع الكفاءة التدريبية والإدارية للمركز وملفات التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.