عاجل
حزب الله يستهدف مستعمرة إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1 الاحتلال يمنع أذان الفجر في الحرم الابراهيمي لليوم الـ16 النرويج تكشف طرفًا جديدًا متورطًَا في تفجير البيجر
الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

محلل سياسي: نتنياهو يعمل لإعادة سكان شمال إسرائيل إلى ديارهم

نتنياهو
نتنياهو

قال شفيق التلولي، الكاتب والمحلل السياسي، إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستمر في الحرب على جنوب لبنان، وفي توسيعها يوما تلو الأخر، إذ ينفذ العمليات العسكرية بضراوة وأشد ما يمكن توقعه خلال الأيام الماضية، مما جعل حزب الله يرد بذات المستوى، لافتا إلى أن الأمور تتدهور بشكل أكبر مما كان متوقعا.

txt

الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس

txt

سفير مصر الأسبق لدي إسرائيل: الاحتلال لا يرى جدوى في الهدنة بلبنان

أنصار الحوثي تنضم إلى  دائرة الحرب

وأضاف «التلولي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن  أنصار الحوثي تنضم إلى  دائرة الحرب، وتطلق الصاروخ إلى تل أبيب، مما تسببهم في أضرار مادية، مؤكدا على أنها بمثابة رسالة مفادها أن هذا المحور لا زال قائم على التنسيق بين بعضهم البعض.

الإعلام الإسرائيلي

ولفت الكاتب والمحلل السياسي، إلى أن الإعلام الإسرائيلي يؤكد برسالة إلى العالم أنه ضحية هذا المحور، ولذلك بنيامين نتنياهو يريد توسيع دائرة الحرب، مؤكدا على أن من مصلحته هو استمرارها، وحتى تمددها على تلك الجبهات، لأنه يحاول تفكيكها وتسكينها، ليعود وينفرد باستكمال عملياته في قطاع غزة، التي لم تتوقف.

مواد متعلقة

إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021

فني صيانة ينصب على الفنان مصطفى كامل| تفاصيل

ختام الأسبوع الثقافي الكوري على المسرح الصغير بالأوبرا

محاضرة فنية للاعبي للأهلي قبل مواجهة الزمالك
الجريدة الورقية