وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الأذربيجاني في نيويورك

عقد السيد د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعا يوم ٢٦ سبتمبر مع السيد Jeyhun Bayramov وزير خارجية أذربيجان، وذلك خلال المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأشاد الوزير عبدالعاطي بالتطور المستمر في العلاقات بين مصر وأذربيجان على كافة المستويات، مشيراً إلى الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين وعلى رأسها زيارة السيد رئيس الجمهورية لباكو العام الماضي، وكون سيادته أول رئيس مصري يقوم بزيارة إلى أذربيجان، وكذا الزيارة الأخيرة للرئيس الأذربيجاني إلهام عليف للقاهرة في يونيو ٢٠٢٤.

أعرب الدكتور عبدالعاطي عن التطلع لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في أقرب وقت، وكذلك عقد منتدى لرجال الأعمال المصري الأذربيجاني، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتوطيد الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين. واستعرض الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة المصرية لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، ودفع بأهمية تعزيز التعاون بين برلماني البلدين، وتنشيط التواصل بين مجموعات الصداقة بهما.

أشار السيد وزير الخارجية إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق في المحافل الدولية وتبادل الترشيحات للمناصب الدولية المختلفة، وأبدى ترحيب مصر كذلك باستئناف تسيير رحلات الطيران بين باكو وشرم الشيخ.

تم التباحث حول التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، وحذر الوزير عبد العاطي من أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تهدد بانزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من المواجهات ستعرض شعوب المنطقة لعواقب خطيرة، مشدداً على ضرورة تحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لاطلاق النار في غزة ولبنان، وأكد أن مصر ستواصل جهودها في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لإحتواء هذا التصعيد الخطير.