المستندات المطلوبة وشروط التقديم في وظائف هيئة الكتاب 2024

وظائف هيئة الكتاب 2024.. يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الموعد النهائي للتقديم في الوظائف الشاغرة بالهيئة العامة للكتاب، وطريقة التقديم والمستندات المطلوبة وشروط كل وظيفة.

وتشمل وظائف هيئة الكتاب 2024، "رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعارض، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية والهندسية، ومدير عام الإدارة العامة للمشروعات الثقافية والأنشطة".

شروط التقديم في وظيفة هيئة الكتاب

- مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة الوظيفة

• القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية



- القدرة على وضع خطط تنفيذ العمل والمتابعة

المستندات المطلوبة لوظيفة هيئة الكتاب

1) بيان حالة وظيفية مفصل معتمد يتضمن

2) مقترح التطوير للوظيفة المتقدم لها وفقًا للقانون

3) بيان أبرز الإنجازات

4) شهادات الحاسب الألى واللغات

5) يتم عمل اصل وعدد 8 نسخ

6) عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6

7) يتم عمل نسخة من الملف الأصل على «CD».

آخر موعد للتقديم في وظيفة هيئة الكتاب

19 أكتوبر 2024

طريقة التقديم في وظيفة هيئة الكتاب

مقر هيئة الكتاب 1194 كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة الإدارة العامة للموارد البشرية إدارة العمليات الموارد البشرية، ومواعيد الاستلام من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر.