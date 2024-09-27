طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات سكنية جديدة للحجز ضمن الإسكان فوق المتوسط بمشروع "صبا" في مدينة 6 أكتوبر، خلال الفترة من 22 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل.

ويعتبر مشروع صبا هو مشروع شقق سكن لكل المصريين لفوق متوسطى الدخل، ويتم التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لبنك التعمير والإسكان، وتتراوح مساحات الشقق من 130 وحتى 140 مترا، وعدد الشقق الجاهزة للطرح يصل لـ600 شقة، ويكون السداد على 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات بفوائد بنكية.

شروط الحصول على شقق الإسكان في ٦ أكتوبر

- التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيد للملكية إلا بموافقة كتابية من الشركة البائعة وبشرط سداد كافة المستحقات حتى تاريخ تقديم طلب التنازل والمصاريف المقررة واستكمال الإجراءات بما تقضي به المادتين«22 - 29» من اللائحة العقارية المنظمة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



- المبالغ التي تخصم من المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص قبل التعاقد وهي «خصم 3% من إجمالي قيمة الوحدة».

- المبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة الغاء التخصيص بعد التعاقد وهي «خصم 10% من المالي قيمة الوحد».



- المبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة الغاء التخصيص بعد الاستلام وهي «خصم مبلغ يعادل نسبة 10% وذلك من إجمالي قيمة الوحدة بالإضافة إلى خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 10% سنويا من إجمالي قيمة الوحدة من تاريخ استلام الوحدة وحتى تاريخ استرداد الوحدة.

مواصفات مشروع صبا

- يقع مشروع صبا على مساحة 69 فدانا بعدد 85 عمارة سكنية تتكون من دور أرضي، بالإضافة إلى 5 أدوار متكررة، تبلغ نسبة المساحة البنائية 10% من إجمالي مساحة مشروع صبا، بخلاف 4 مناطق خدمات ومناطق خضراء وبرجولات ومقاعد ومناطق لعب أطفال والمشروع محاط بأسوار وبوابات.



- يشمل مشروع صبا 85 عمارة وتضم 2040 وحدة سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم بداية من العام المقبل 2025.