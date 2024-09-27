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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق اليوم الجمعة

اللحوم البلدي
اللحوم البلدي

استقرت أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق المحلية ومحلات التجزئة، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 27-9-2024، و كشفت الغرفة التجارية تطورات أسعار اللحوم البلدي في مصر، حيث يسجل سعر الكيلو بداية من 300 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة.

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ويستقر سعر كيلو اللحوم بين 350 و420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات.

وأشارت شعبة القصابين في تقريرها، إلي أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 إلي 320 جنيها في منافذ أمان ويصل إلي 330 جنيها لبعض القطعيات في المنافذ الحكومية.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم  الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

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