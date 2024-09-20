أسعار اللحوم والدواجن البيضاء اليوم الجمعة بأسواق الفيوم

شهدت محلات بيع اللحوم والدواجن بمحافظة الفيوم اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر، إرتفاعا طفيفا في أسعار الدواجن وكافة أنواع الطيور، واستقرار أسعار اللحوم الحمراء.

وكانت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة قد شهدت إرتفاعا طفيفا في الأسعار صباح اليوم بعد وصول سعر التنفيذ إلى 75 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 360 إلى 385 جنيها للبتلو، بينما بلغ سعر كيلو لحوم الماعز 400 جنيها، وذلك بعد إستقرار أسعار الأعلاف.

إرتفاع أسعار الطيور وكيلو البانيه ب190 جنيها في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 85 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 7 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، والساسو 105 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 125 جنيها، وسجل كيلو الرومي 120 جنيها وكيلو البط البلدي الفلاحي بمبلغ 130 والبلدي المجنس ب125 جنيها جنيها والبط المولار بمبلغ 95 جنيها والبط البيور والفرنساوي 80 جنيها والمسكوفي ب110 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 190 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 100 جنيها وبدون العظم بمبلغ 110 جنيها وأوراك بمبلغ 85 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 80 جنيها والهياكل 40 جنيها والأجنحة 57 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 120 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب100 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض 155 جنيها.

وأفاد تجار الدواجن أن العرض والطلب يتحكمان في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع إنخفاضا وارتفاعا، كما تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى، بسبب تكاليف النقل وعدد مزارع تربية الدواجن في بعض المناطق دون غيرها.

وأشار أصحاب محلات بيع الدواجن أن الأسعار خلال هذه الفترة كان يجب أن تكون منخفضة لعدة أسباب ومنها ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية، إلا أن إرتفاع تكاليف الإنتاج والنقل تسببت في إرتفاع الأسعار.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إنخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية قبل أن تعاود ارتفاعها، وهو ما كان له تأثيرا واضحا في إنخفاض أسعار الدواجن، وكذلك أسعار اللحوم الحمراء التي انخفضت مع إنخفاض أسعار الأعلاف، وذلك بعد إنخفاض أسعار اللحوم القائم في أسواق الماشية التي تراوحت بين 170، 175 جنيها للكيلو.

وفي سياق آخر واصلت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.