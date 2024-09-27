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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات اليوم الجمعة

غلق المحال التجارية
غلق المحال التجارية

يبدأ اليوم الجمعة، الموافق 27 سبتمبر 2024، تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش، بحسب قرار وزير التنمية المحلية 456 بعد انتهاء المواعيد الصيفية للمحلات أمس الخميس الأخير من شهر سبتمبر.

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المواعيد الجديدة لغلق المحال


تُطبق المواعيد الشتوية الجديدة، حيث ستغلق الكافيهات والبازارات والمطاعم، بما في ذلك تلك الموجودة في المولات التجارية، الساعة 12 صباحًا يوميًا، وتُفتح في الساعة 5 صباحًا، في أيام الخميس والجمعة والأعياد والعطلات الرسمية، يتم تمديد وقت غلق المحال الموجودة بالمولات إلى الساعة 1 صباحًا.

وتُغلق الورش داخل الكتل السكنية الساعة 6 مساءً، وتُفتح في الساعة 5 صباحًا.

وتُغلق المحال والمولات التجارية الساعة 10 مساءً، بينما يُمدد الوقت إلى الساعة 11 مساءً في أيام الخميس والجمعة والأعياد والعطلات الرسمية.

وتستمر خدمة توصيل الطلبات وخدمة التيك أواي للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار اليوم (24 ساعة).

المحال المستثناة من المواعيد الجديدة
يُستثنى من المواعيد الشتوية الجديدة محلات البقالة والسوبر ماركت، ومحلات بيع الفواكه والخضروات، والدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات، والمخابز، والأفران.

وقالت وزارة التنمية المحلية أن مواعيد غلق المحلات وفق التطبيق الشتوي 2024 تهدف لضبط الشارع وترشيد الاستهلاك للطاقة والسماح لشركات وهيئات النظافة القيام بدورها فى تجميل وتنظيف الشوارع والميادين، والحد من أي إزعاج خاصة داخل الكتل السكنية.

 ويتمّ تسيير لجان من المحافظات والوحدات المحلية لمتابعة مواعيد عمل المحلات والالتزام بالغلق في الأوقات المقررة وإنفاذ القانون على المخالف.

 

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