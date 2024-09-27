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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

ارتفاع صادرات مصر العنب في 6 أشهر في 2024

العنب
العنب

سجلت صادرات مصر من العنب ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2024 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2023. تُعد هذه الزيادة مؤشراً إيجابياً على نمو القطاع الزراعي والصادرات المصرية. البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تدل على تحسن جودة الإنتاج وزيادة الطلب الخارجي على المنتجات المصرية، مما يعزز مكانة مصر في السوق العالمية للعنب. 

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تظهر البيانات أن صادرات العنب المصرية شهدت زيادة ملحوظة في يونيو 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. حيث بلغ إجمالي صادرات العنب في يونيو الماضي حوالي 124.99 مليون دولار، مقابل 112.51 مليون دولار في يونيو 2023. هذه الزيادة التي بلغت حوالي 12.49 مليون دولار تعكس نموًا إيجابيًا في هذا القطاع الزراعي المهم. 

 

وفى نفس السياق، تراجعت قيمة صادرات مصر من القطن المحلوج خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت نحو 98 مليون و829 ألف دولار، بينما كانت نحو 135 مليون و314 ألف دولار في الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 36 مليون و485 ألف دولار.

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