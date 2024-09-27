مشاكل النظر.. نصائح هامة للحفاظ على سلامة عيون أطفالك

مشاكل النظر.. تحرص الأمهات على الاهتمام بصحة أطفالها من كل الجوانب، ومع تطور التكنولوجيا أصبح هناك الكثير من الأطفال ملاصقين للشاشات الإلكترونية، والتي تسبب لهم مشاكل في النظر، وقد تم الكشف عن اكتشاف صادم للغاية في إحدى الدراسات، ووفقا لهذا، فإن واحدا من كل ثلاثة أطفال يقع ضحية لقصر النظر عند الأطفال.

ووفق لموقع "Jagran"، بدأت حالات قصر النظر لدى الأطفال في التزايد بعد الإغلاق العالمي الذي تم خلال جائحة كوفيد 19، مما يوضح مدى أهمية الدور الذي يلعبه وقت الشاشة في ذلك، وكشفت دراسة حديثة أن حالات قصر النظر لدى الأطفال زادت بشكل ملحوظ بعد جائحة كورونا، فأصبح واحد من كل ثلاثة أطفال يقع ضحية لمشاكل النظر مثل قصر النظر، والتي توجد فيها صعوبة في رؤية الأشياء البعيدة.

سبب زيادة مشاكل النظر عند الأطفال

ووفقا للدراسة، فإن السبب وراء زيادة حالات قصر النظر هو الإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات، ولم يكن هناك خيار للخروج أثناء فترة كورونا وخوف الأهالي من خروج أطفالهم عقب السماح للخروج بشكل جزئي بعد الجائحة بفترة، فكان كل شيء يتعلمه الطفل ويكون وسيلة لترفيهه من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر. حتى بعد الإغلاق، يقضي الأطفال معظم وقتهم أمام الشاشات المختلفة.

ويؤدي قضاء وقت طويل أمام الشاشات أيضًا إلى حدوث مشكلات مثل الإجهاد والاحمرار والجفاف في العين ، مما قد يؤدي إلى الإضرار بالعين، إلى جانب الوقت الزائد أمام الشاشة، يمكن أن يكون هناك بعض العوامل الأخرى التي يمكن أن تسبب قصر النظر:

قلة الأنشطة الخارجية: اللعب بالخارج والتعرض لأشعة الشمس يوفر الراحة للعين ويقلل من خطر الإصابة بقصر النظر، ولكن بسبب نقصه تتضرر العيون.

القراءة في الإضاءة الخافتة: القراءة أو استخدام الشاشات في الإضاءة الخافتة يزيد من الضغط على العينين، مما قد يسبب مشاكل في النظر.

طرق تجنب مشاكل العين

يمكن الحد من تأثير مشاكل العين والنظر في عصرنا الحالي من خلال اتخاذ بعض التدابير، مثل:

فحص العين بانتظام: من المهم فحص عيون الأطفال بانتظام، حتى يمكن اكتشاف الأعراض المبكرة لمشاكل النظر وإجراء العلاج المناسب.

الحد من وقت الشاشات: يجب ألا يتجاوز استخدام أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ساعتين يوميًا، مع وجود إضاءة جيدة أثناء الاستخدام.

إراحة العينين: اتبع قاعدة 20-20-20 لإراحة العينين بانتظام، وهذا يعني أنه بعد كل 20 دقيقة من وقت الشاشة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية.

تعزيز الأنشطة الخارجية: شجع الأطفال على اللعب في الخارج لمدة 2-3 ساعات على الأقل كل يوم.