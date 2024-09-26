ارتفاع حجم صادرات الهيئة العامة لميناء الأسكندرية بنسبة 44%

صرحت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية بأن حركتي تداول البضائع والملاحة قد شهدا تزايدا ونشاطاً كبيرا خلال شهر أغسطس 2024 مقارنة بشهر أغسطس 2023

حيث شهدت حركة تداول البضائع بواقع 34% خلال شهر أغسطس 2024 بإجمالي حجم تداول تجاوز 6.3 مليون طن ، وتصدرت بضائع الصب السائل مقدمة البضائع التي شهدت قفزة ضخمة خلال شهر أغسطس بنسبة زيادة بلغت 155.7% إذ تم تداول 865.9 ألف طن تقريبا خلال الشهر المشار إليه في حين تم تداول 338.7 ألف طن تقريبا خلال ذات الشهر من عام 2023 وذلك نظرا للإرتفاع الكبير في كميات الصادرات بنسبة 327.1% تقريبا بما يعكسه ذلك من النجاح الملحوظ لسياسات الدولة نحو التحول إلى محور عالمي للتجارة واللوجستيات

كما شهدت أيضا المحواه إرتفاعاً كبيراً في حجم التداول خلال شهر أغسطس 2024 مقارنة بشهر أغسطس 2023 بواقع 33.3% تقريباً حيث تم تداول 2 مليون طن تقريباً خلال هذا الشهر في حين تم تداول 1.5 مليون طن خلال ذات الشهر من عام 2023 ، وقد بلغت نسبة الزيادة في أعداد الحاويات المتداولة 68.4%.

وجائت بضائع الصب الجاف في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الزيادة حيث شهدت إرتفاعاً بواقع 28.6% خلال شهر أغسطس 2024 مقارنة بشهر أغسطس من عام 2023 حيث تم تداول 2.7 مليون طن تقريبا خلال الشهر في حين تم تداول 2.1 مليون طن خلال شهر أغسطس من العام السابق

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي البضائع المصدرة من مينائي الأسكندرية والدخيلة خلال أغسطس 2024 قد بلغت 2.3 مليون طن بنسبة زيادة 43.8% عن شهر أغسطس 2023 والذي كان قد سجل صادرات بلغت 1.6 مليون طن.

وفي سياق متصل شهدت حركة السفن تزايداً ملحوظاً خلال شهر أغسطس 2024 مقارنة بشهر أغسطس 2023 ، حيث تصدرت سفن الصب السائل أكثر أنواع السفن إرتفاعاً بواقع 36.8% بإجمالي عدد 52 سفينة تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق سفن الصب الجاف بنسبة 28.6% تقريباً.

كما بلغت نسبة الزيادة في أعداد سفن الحاويات خلال شهر أغسطس 2024 مقارنة بشهر أغسطس 2023 حوالي 13.5% تليها سفن البضائع العامة بنسبة زيادة 2.3%

وبشكل عام فقد بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 14.1% خلال شهر أغسطس 2024 مقارنة بشهر أغسطس 2023 حيث بلغ عدد السفن 456 سفينة.

تأتي هذه الزيادات في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزاء وزير الصناعة والنقل نحو العمل المستمر على تطوير معدلات الأداء بالموانئ المصرية وصولاً إلى رؤية التحول إلى مركز عالمي للنقل والتجارة واللوجستيات .

وأصدر اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس الإدارة ـ تعليماته لجميع الإدارات المعنية بمينائي الأسكندرية والدخيلة بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الوحدات البحرية وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد و إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات شحن وتفريغ البضائع والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء والتواصل الدائم مع العملاء .