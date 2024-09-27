سنفتح بابا الاستيراد.. رئيس الثروة الحيوانية يعلق على ارتفاع أسعار الكتاكيت (فيديو)

علق الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، على ارتفاع أسعار الكتاكيت، قائلا: "سعر الكتكوت يقترب في السوق المصري من 45 جنيها".

فتح باب الاستيراد لـ الكتاكيت

وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة خلال مداحلة هاتفية ببرنامج “حوار الخميس” على فضائية “الحدث اليوم”: "ارتفاع سعر الكتكوت لن يؤدي لارتفاع أسعار اللحوم أو بيض المائدة"، متابعا: "تم فتح باب الاستيراد للكتاكيت سواء تسمين أو أمهات تسمين وجار إنهاء الإجراءات لاستيراد كميات من الكتاكيت لكي يحدث توازن في الأسعار".

وتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة: "حدث تراجع واستقرار في أسعار الأعلاف وتراجعت بنحو 50%، وهو ما ساعد على زيادة وإدخال دورات وإقبال شديد من كافة المربين على إدخال وإسكان دورات جديدة من كتاكيت بدارة التسمين وهو ما سيعمل على تراجع الأسعار".