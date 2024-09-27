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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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سنفتح بابا الاستيراد.. رئيس الثروة الحيوانية يعلق على ارتفاع أسعار الكتاكيت (فيديو)

الكتاكيت
الكتاكيت

علق الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، على ارتفاع أسعار الكتاكيت، قائلا: "سعر الكتكوت يقترب في السوق المصري من 45 جنيها".

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فتح باب الاستيراد لـ الكتاكيت

وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة خلال مداحلة هاتفية ببرنامج “حوار الخميس” على فضائية “الحدث اليوم”: "ارتفاع سعر الكتكوت لن يؤدي لارتفاع أسعار اللحوم أو بيض المائدة"، متابعا: "تم فتح باب الاستيراد للكتاكيت سواء تسمين أو أمهات تسمين وجار إنهاء الإجراءات لاستيراد كميات من الكتاكيت لكي يحدث توازن في الأسعار".

وتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة: "حدث تراجع واستقرار في أسعار الأعلاف وتراجعت بنحو 50%، وهو ما ساعد على زيادة وإدخال دورات وإقبال شديد من كافة المربين على إدخال وإسكان دورات جديدة من كتاكيت بدارة التسمين وهو ما سيعمل على تراجع الأسعار".

 

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