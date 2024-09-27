هشام يكن يكشف نقاط ضعف وقوة الأهلي والزمالك

أكد هشام يكن نجم الكرة المصرية السابق، أن تكرار إقامة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بعد 30 عامًا أمر رائع للغاية، مشيرًا إلى أنه كان قائدًا للفريق الأبيض في جوهانسبرج سنة 1994، والتقط صورًا تذكارية مع أحمد شوبير في اتحاد كرة القدم وقتها قبل السفر إلى جنوب إفريقيا لخوض اللقاء وكان لديه حالة تفاؤل بحصد اللقب وهو ما تحقق في النهاية، وفاز الزمالك بأول لقب سوبر في تاريخه.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الزمالك كان هناك في حالة تخبط خلال الفترة الماضية بسبب تغيير وظائف اللاعبين أيضا داخل الملعب، وهناك لاعبين تم تغيير مراكزهم ولا يقدمون مستوى جيد بسبب اختلاف الواجبات، مشاركة عمر جابر كظهير أيسر لن تكون بنفس جودة مشاركة لاعب آخر بقدمه اليسرى في الكرات العرضية تحديدًا".

وأضاف: "بالتأكيد اللاعب صاحب القدم اليسرى عندما يكون مميزًا في مركز الظهير الأيسر يفرق كثيرًا في الهجمات وإرسال الكرات العرضية للمهاجمين، ومشاركة شحاتة يمنيًا وجابر يسارًا ستؤثر على الزمالك وستترك فراغًا في وسطا الملعب، ووجود ناصر والسعيد في الوسط مخاطرة لأنهم لا يقدمان الواجبات الدفاعية بشكل جيد، والأهلي وقتها سوف يكون له الغلبة في خط الوسط".

وواصل: "الزمالك لديه مشكلة في الدفاع، حمزة المثلوثي ليس مساك في الأساس ولكنه يقدم مستوى جيد، وحسام عبدالمجيد تعرض لإجهاد شديد مؤخرًا، والأهلي سيكون لديه فرصة كبيرة هجوميا في ظل امتياز لاعبيه بالسرعة في المناطق الهجومية، ولابد من وجود عناصر مهارية في الفريق الأبيض للاستحواذ على الكرة قدر الامكان".

وأكمل: "الأهلي يمتاز بالرتم السريع، ولكن لاعبي الزمالك لديهم مهارة وهو ما يؤثر على بطئ الهجمات في بعض الأحيان، لابد من وجود شحاتة ودونجا في الوسط، هذا هو الحل الأمثل لتفادي أي مشكلات دفاعية ستواجه الفريق الأبيض، ولابد من الحذر في الكرات الثابتة بعدما تألق رامي ربيعة مؤخرا واصبح من هدافي الفريق وسجل ثلاث أهداف في المباريات الأخيرة، لابد أن يخضع لرقابة صارمة".

وتابع: "قوة الأهلي في الأطراف عن طريق تاو والشحات، ولابد من وجود لاعبين مميزين في الزمالك لايقاف الجبهتين، والأفضل وجود محمد حمدي ظهير أيسر وهو لعب في وقت سابق أمام الأهلي، والمركز الوحيد الذي سيضبط إيقاع الفريق هو الظهير الأيسر، وفي وجود خط هجوم أيضًا مميز سوف يتسبب في مشاكل للأهلي مكون من زيزو وشلبي والجزيري".

وأضاف: "لآبد من وجود تعليمات صريحة بفرض رقابة قوية على مفاتيح اللعب في الأهلي وغلق منطقة الجزاء، لأن لاعبي الأحمر قادرين على الاختراق بقوة من داخل منطقة الجزاء وعلى الاطراف، وكذلك التسديد بصفة مستمرة من خارج المنطقة".

واستأنف حديثه قائلا: "الأهلي يضم لاعبين مميزين في خط الوسط، وبالتأكيد ظهور اللاعبين أمام جورماهيا بمستوى جيد ليس مقياسًا، لم تعد هناك فرق قوية في إفريقيا، وتضييق المساحات من لاعبي الزمالك سيجعل إمام عاشور بعيدا عن الظهور بشكل قوي، وأكرم توفيق لاعب مقاتل ولكن ليس مميز بدرجة كبيرة عندما يمتلك الكرة، ولاعبي الأهلي سيعانون كثيرا في وجود زيزو وشلبي وقدراتهم الهجومية، والجزيري مؤخرا سجل هدفين في الأهلي وجميع اللاعبين يعرفون قدراته".

وأتم: "محمد هاني إمكانياته جيدة ولكنه لاعب (مؤدي فقط) في مركز الظهير الأيمن، ويعيبه عدم ارسال الكرات العرضية بشكل جيد".