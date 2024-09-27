تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي

إستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الزمالك مساء اليوم في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

وتبدو القوة الضاربة للأهلي جاهزة لاختراق حصون القلعة البيضاء وتحقيق الفوز باللقب وسط معنويات مرتفعة من لاعبي الفريق الأحمر الذين ظهرت عليهم علامات التركيز والجدية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة السوبر الأفريقي

واستقر كولر على التشكيل الذي يخوض به مباراة السوبر الأفريقي ويضم:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية بجانب إمام عاشور وأكرم توفيق

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي.

ويحتفظ المدرب السويسري ببعض الأوراق الرابحة على رأسها محمد مجدي "أفشة" ومحمود عبدالمنعم "كهربا" وعمر كمال عبد الواحد وعمر الساعي ورضا سليم.

وأكد مارسيل كولر أن المباراة ستكون صعبة بكل تفاصيلها لأنها تجمع بين فريقين كبيرين ولهما طموح التتويج باللقب القاري.

وأوضح أن الأهلي جاهز للمواجهة والفريق في حالة تركيز لتحقيق البطولة من أنياب منافسه التقليدي.