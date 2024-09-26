أبو الدهب يوضح أسباب أفضلية الأهلي أمام الزمالك في السوبر الأفريقي

قال محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، إن مباراة القمة أمام الزمالك بمثابة بطولة خاصة، والفريق الفائز يحصل على مكاسب عديدة من السوبر الأفريقي.

وأضاف أبو الدهب خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الزمالك لم يظهر بشكل جيد أمام الشرطة الكيني بالرغم من الفوز، وكان هناك عدم استقرار في ملف الصفقات الجديدة أو غموض مصير زيزو بالبقاء أو الرحيل أو التجديد ".

وواصل:" العكس تمامًا في فريق الأهلي، فهم يمتلكوا تشكيل ثابت منذ سنوات، ويوجد انسجام كبير، ولكن هذه النوعية من المباريات خارج التوقعات تمامًا وحتى لو الزمالك يمتلك بعض المشاكل الفنية لابد من احترامهم .

تابع:" الأهلي دائمًا يلعب على الضغط المبكر من أجل تسجيل هدف مبكر، وأنا لا أفضل عمل مفاجآت في التشكيل الأساسي للفريق، ويجب غلق المساحات تمامًا أمام أحمد مصطفى زيزو وسيف الدين الجزيري ".

كواليس سوبر 94..

قال محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق إنه لعب مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك عام 94 في غير مركزه، حيث لعب في مركز الجناح وليس وسط الملعب أو المدافع.

وأضاف أبو الدهب خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" هذه المباراة كانت مليئة بالخشونة والحكم لم يكن على المستوى المطلوب، كنا ذاهبين هذه المباراة للفوز على الزمالك والجميع كان يتوقع ذلك".

وواصل:" مباريات القمة بشكل عام تحتاج إلى تركيز كبير، قبل مباريات الديربي كنا نذاكر اللاعبين بشكل كبير، وفي نفس العام حققنا الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة".

تابع:" إيمانويل كان يستحق الطرد في هذه المباراة، فهو لعب بخشونة كبيرة، ومحمد يوسف لعب بخشونة متعمدة ضد حسين عبد اللطيف وكان يستحق الطرد في هذه اللعبة، لكنه لم يكن يستحق الطرد في كرة أشرف يوسف".