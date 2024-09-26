استعدادًا للشتاء| طريقة عمل كيكة البرتقال اللذيذة

تعتبر الكيكة بالبرتقال من الحلويات الرائعة التي تضفي لمسة من الانتعاش والطاقة على الأجواء الباردة في فصل الشتاء، وتتميز هذه الكيكة بنكهتها الفريدة ورائحتها الزكية التي تجذب الجميع، بالإضافة إلى فوائد البرتقال الصحية الغنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير كيكة البرتقال بطريقة سهلة ومناسبة لكل أفراد العائلة.





طريقة عمل كيكة بالبرتقال

المكونات

- 2 كوب دقيق

- 1 كوب سكر

- 1/2 كوب زبدة (في درجة حرارة الغرفة)

- 3 بيضات

- 1/2 كوب عصير برتقال طازج

- بشر قشر برتقالة واحدة

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

- 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

- 1/4 ملعقة صغيرة ملح

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا





خطوات التحضير

1. تحضير الفرن:

سخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. قم بدهن قالب الكيك بالزبدة ورشه بالدقيق لتجنب الالتصاق.





2. خفق الزبدة والسكر:

في وعاء كبير، اخلط الزبدة والسكر باستخدام خفاقة كهربائية حتى يصبح الخليط كريمياً وخفيفاً.





3. إضافة البيض:

أضف البيض واحدة تلو الأخرى، مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس الخليط.





4. إضافة المكونات السائلة:

أضف عصير البرتقال وبشر قشر البرتقال والفانيليا، واستمر في الخلط حتى تتجانس المكونات.





5. مزج المكونات الجافة:

في وعاء آخر، اخلط الدقيق، البيكنج باودر، البيكنج صودا، والملح. ثم أضف هذا الخليط الجاف إلى خليط الزبدة والبيض بالتدريج، مع التحريك بلطف حتى تمتزج المكونات جيدًا.





6. الخبز:

اسكب الخليط في القالب المعد مسبقًا، وضعه في الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا عند إدخاله في وسط الكيكة.





7. التبريد:

اترك الكيكة لتبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم انقلها إلى شبكة تبريد لتبرد تمامًا.

كيكة البرتقال ليست فقط لذيذة، بل هي أيضًا طريقة رائعة للاستمتاع بنكهة الحمضيات في فصل الشتاء. يمكن تقديمها كتحلية في المناسبات أو كوجبة خفيفة مع كوب من الشاي أو القهوة.