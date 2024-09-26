محمد صبرى: قدرات لاعبي الأهلي والزمالك متكافئة في السوبر الأفريقي

قال محمد صبرى نجم الزمالك السابق إنه كان يحلم بسيناروهات مباريات القمة،مؤكداً أن كل لاعب كانت له طريقة مختلفة في التغلب على الضغوطات وأجواء التوتر.

أضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" كنا نحلم بسيناريوهات مباريات القمة،وكل لاعب حسب إمكانياته وقدراته في السيطرة على الضغوط والتوتر التي نعيشها كلنا قبل هذه اللقاءات المهمة والقوية".

تابع نجم الزمالك السابق:"خط وسط الأهلى والزمالك متكافئ قوة أكرم توفيق في الأهلى متساوية مع نبيل عماد "دونجا" ومحمد شحاتة في الزمالك".

وعُقد صباح اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الأهلي في السوبر الأفريقي المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الفريق للزي الأسود كاملاً: "القميص الأسود والشورت الأسود"، بينما يرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللونين الأصفر والأسود.

في حين سيرتدي فريق الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الفاتح.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كل الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المملكة أرينا، بالإضافة إلى التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأًصلي للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك كل من: عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وعبدالله حسين إداري الفريق، ومصطفى حسين ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي النادي الأهلي ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.