هشام حنفي: كولر يجهز مفاجأة ومباريات القمة ليس لها مقاييس

قال هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق،إن مباريات الأهلي و الزمالك ليست لها أي مقاييس أو اعتبارات، وأكبر دليل على ذلك فوز الأبيض على الأحمر بهدفين لهدف في بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي .

وأضاف حنفي خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" في الواقع الأهلي أجهز من الزمالك على المستوى الفني وعلى مستوى النتائج، ومن الوارد أن نرى غدًا كولر يدفع بثنائي جديد في تشكيل الأحمر".

وواصل:" كولر مدرب يحب الاعتماد على ثلاثي في وسط الملعب يقوموا بعمل كل شيء والأقرب الدفع بإمام عاشور وأكرم توفيق ومروان عطية، فهو يعتمد على الشكل الجماعي أكثر من المهاري".

تابع:" كولر دائما يجهز مفاجآت ومن الوارد أن نرى غدًا لاعب جديد في خط الهجوم أمام الزمالك، فعلها قبل ذلك مع برونو سافيو وكريم فؤاد وفي أكثر من مناسبة أخرى".

وعُقد صباح اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الأهلي في السوبر الأفريقي المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الفريق للزي الأسود كاملاً: "القميص الأسود والشورت الأسود"، بينما يرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللونين الأصفر والأسود.

في حين سيرتدي فريق الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الفاتح.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كل الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المملكة أرينا، بالإضافة إلى التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأًصلي للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك كل من: عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وعبدالله حسين إداري الفريق، ومصطفى حسين ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي النادي الأهلي ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.