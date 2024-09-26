إلحاد وتطاول على الله.. شريف جابر يعلن عن توبته وابتعاده عن الدين|اعرف عقوبته القانونية

أعلن اليوتيوبر شريف جابر عن توبته وتوقفه عن تقديم فيديوهات تناقش الدين بأي شكل من الأشكال، وذلك في أول قرار له بعد لحظات من حكم محكمة القضاء الإداري بحجبه وحظره من على منصات التواصل الاجتماعي، لنشره الإلحاد وتطاوله على الله عز وجل في منشوراته.

أول تعليق من شريف جابر بعد الحكم بحجبه من على منصات التواصل الاجتماعي

أعاد شريف جابر نشر أنباء حكم محكمة القضاء ضده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك" وعلق عليه قائلًا: "هو مفيش غيري؟ طب أعمل إيه عشان تنسوني؟".

شريف جابر

ونشر جزء من الحكم الذي جاء كالآتي: "أكدت الهيئة في تقريرها أن حجب القناة الخاصة باليوتيوبر قد يترتب عليه خسائر تتجاوز مئات الملايين من الجنيهات، لكن حفظ الدين أهم"، معقبًا: "طيب يعني ماهو ال URL ممكن يتغير بعدها. ثم إن مصر أهم من كدا بكتير.. إحنا مش أفغانستان عشان نحجب قناة واحد بيطلب من الناس تفكر".

شريف جابر المتهم بنشر الإلحاد: الرئيس السيسي قال بنفسه من حق كل واحد يعبر عن فكره حتى لو معندوش دين

وأضاف شريف جابر: "أنا مش مصدق القرار ده ولا قادر أعقله .. الرئيس السيسي قال بنفسه إن لازم الناس تفكر في موروثاتها، ومن حق كل واحد يعبر عن فكره حتى لو معندوش دين".

شريف جابر

واستكمل: "بعدين.. ما كنتم حجبتوا كل القنوات والصفحات الإخوانية اللي بقالها 10 سنين بتشتم في الجيش وبتنشر تسريبات وبتحاول تهدم مصر وبيشوفها ملايين كل يوم.. صفحاتي أهم؟ دانا بعمل فيديوهين في السنة .. يا جماعة أنا أبسط من كدا صدقوني".

وأردف: "وبيقولك الحجب بسبب "تطاوله على الله عز وجل في منشوراته" .. كوميديا .. أتحدى حد يجيبلي بوست واحد تطاولت فيه على الله أو الدين أو أي حاجة من دي .. أنا طوال السنين اللي بعمل فيها فيديوهات كنت محترم ومؤدب زي الطالب الشاطر في فصل كله مشاغبين".

شريف جابر

شريف جابر بعد حجبه: أنا عارف إن نقد الدين مخليكم تشوفوني إبليس بس ده تشخيص ظالم و كُره

وتابع: "وكل الفيديوهات اللي عملتها دي مقولتش فيها غير تقريباً 3 مرات ألفاظ خارجة وكانت في سياق الكوميديا (وأنا مؤمن إن الكوميديا المفروض ميكونش ليها خطوط) .. أنا عارف إن نقد الدين مخليكم تشوفوني إبليس بس ده تشخيص ظالم. ده كُره.. والكُره بيعمي الإنسان عن إنه يكون محايد".

واختتم شريف جابر كلامه قائلًا: "شيلوا الدين من المعادلة محدش من اللي بيكرهني هيلاقي سبب يكرهني عليه ... ثم إني قلتلكم خلاص مش هعمل فيديوهات عن الدين تاني. أنا الحمد لله تبت .. قضايا السجن ضدي فهمتني إن تفكيري كان غلط والمجتمع هو اللي صح".

نص حكم المحكمة على اليوتيوبر شريف جابر بحجبه من على منضات التواصل الإجتماعي

وجاء الحكم في الدعوي المقامة من الهيثم هاشم سعد، في 27 نوفمبر 2023، لصناعة اليوتيوبر شريف جابر مجموعة من الفيديوهات التي يزدري فيها الدين الإسلامي والمسيحي ويحض من خلالها على الكراهية ونشر الأفكار الإلحادية، وعقب نظر أوراق القضية قررت هيئة المحكمة بتكليف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب القناة الخاصة باليوتيوبر شريف جابر من على موقع "اليوتيوب" وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت هيئة المفوضية بمجلس الدولة برئاسة المستشار ممدوح منصور عبد الرسول أبو النور نائب رئيس مجلس الدولة ، قد أودعت تقريرها بشأن ذات القضية وأوصت بحجب قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشريف جابر.

كما أكدت في تقريرها بأن حجب القناة الخاصة باليوتيوبر قد يترتب عليه خسائر تتجاوز مئات الملايين من من الجنيهات، ولكن حفظ الدين من أهم مقاصد الشريعة، ولا ريب أن ما يبثه المدعو من أفكار ملحدة شاذة من شأنه المساس بهذا المقصد العظيم.

وأخيرًا فإن حماية المجتمع المصري من الفتن والاضطرابات وحماية معتقداته وثوابته الدينية لهو أمر مقدم على أي اعتبار مادي آخر.