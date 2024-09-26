السيطرة على حريق بشركة بترول بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق بمنطقة سيدى كرير طريق الساحل الشمالى، نشب فى إحدى شركات البترول، وتم الدفع بسيارات ومعدات قوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران بشركة للبترول بالطريق الساحلى "الإسكندرية - مطروح" بالقرب من منطقة سيدى كرير. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ.

وتمت السيطرة على الحريق بعد الدفع بمعدات وسيارت قوات الحماية المدنية، وتمت أعمال التبريد، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.