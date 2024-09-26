"الإسكان الاجتماعي" يكشف تفاصيل وموعد طرح وحدات جديدة لمتوسطي ومحدودي الدخل (فيديو)

كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي التفاصيل الكاملة وموعد الطرح الجديد للوحدات السكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خلاصة الكلام" المذاه عبر قناة النهار أن الصندوق بصدد استلام الشروط وأماكن الوحدات السكنية في المدن وكذلك أسعارها بعد اعتمادها من الحكومة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه فور الانتهاء من الشروط والمدن وتحديد الأسعار سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالإعلان الجديد الذي سيتم طرحه.

الأسبوع الأول للتقديم سيكون خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة

وأوضحت المهندسة مي عبد الحميد أن الأسبوع الأول للتقديم سيكون خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة لحمايتهم من التزاحم خلال حجز كراسات الشروط ودفع المقدمات وبعد انتهاء اسبوع ذوي الاحتياجات الخاصه سيقوم الصندوق باتاحه التقديم لباقي المواطنين لمده ثلاثة أسابيع.

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: “ تم مراجعة الشروط الخاصة بدخل المواطنين وتم زيادة الحد الأدنى للاجور في الشروط الجديدة وذلك للمتغيرات الاقتصادية”.