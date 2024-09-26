ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شخص لسرقته في الشيخ زايد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص بمدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وعثر على جثة شخص، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة حارس عقار لسرقة المجني عليه.

القبض على المتهم بقتل شخص لسرقته في الشيخ زايد



كما ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.