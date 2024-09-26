بيتزا سريعة بالخبز.. وصفة سهلة ولذيذة لتحضيرها في المنزل

تُعتبر البيتزا من الأطباق المفضلة لدى الكثيرين حول العالم، وتتميز بتنوع مكوناتها وسهولة تحضيرها. في بعض الأحيان، قد لا يكون لدينا الوقت الكافي لصنع عجينة البيتزا التقليدية، لكن لا داعي للقلق، فهناك طريقة سريعة وشهية لتحضير بيتزا باستخدام الخبز كقاعدة، هذه الطريقة تمنحك بيتزا لذيذة في غضون دقائق، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبة سريعة أو وجبة خفيفة.





طريقة عمل بيتزا سريعة بالخبز

المكونات:

- خبز عربي أو خبز توست (حسب الرغبة)

- صلصة طماطم

- جبن موزاريلا مبشور

- خضروات مقطعة (مثل الفلفل الرومي، البصل، الزيتون)

- شرائح بيبروني أو دجاج (اختياري)

- توابل (مثل الأوريجانو، الفلفل الأسود، والثوم البودرة)





خطوات التحضير

1. تحضير الخبز:

إذا كنت تستخدم خبز التوست، يمكنك تقطيعه إلى شرائح. أما إذا كنت تستخدم الخبز العربي، يمكن تركه كما هو.

2. إعداد قاعدة البيتزا:

ضع الخبز على صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت أو مغلفة بورق الزبدة.

3. وضع الصلصة:

قم بتوزيع صلصة الطماطم بالتساوي على سطح الخبز. يمكنك استخدام صلصة جاهزة أو تحضيرها من خلال خلط الطماطم المهروسة مع بعض التوابل.

4. إضافة الجبن والخضروات:

رش كمية وفيرة من جبن الموزاريلا المبشور على الصلصة، ثم أضف الخضروات المقطعة والبيبروني أو الدجاج إذا كنت تستخدمه.



5. تتبيل البيتزا:

رش الأوريجانو والفلفل الأسود والثوم البودرة على الوجه لإضفاء نكهة مميزة.

6. الخبز:

سخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم ضع الصينية في الفرن لمدة 10-15 دقيقة، أو حتى يذوب الجبن ويصبح لونه ذهبياً.

7. التقديم:

أخرج البيتزا من الفرن واتركها تبرد قليلاً قبل تقطيعها إلى شرائح. يمكنك تقديمها مع صلصة الطماطم أو صلصة البيستو.

تعتبر البيتزا السريعة بالخبز خيارًا لذيذًا وسهل التحضير، حيث يمكنك تخصيصها حسب ذوقك الشخصي.