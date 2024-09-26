محافظ الوادي الجديد يُثمّن الموافقة على إنشاء أول جامعة أهلية 

أعرب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن بالغ تقديره وشكره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية، للموافقة على إنشاء جامعة الوادي الجديد الأهلية.

وتعد الجامعة أول جامعة أهلية بالمحافظة، وذلك استكمالًا لجهود القيادة السياسية الداعمة لخطط التنمية الشاملة بالمحافظات الحدودية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة مراحلها بالمحافظة.

وأضاف محافظ الوادي الجديد أن الجامعة الأهلية تعد خطوة هامة في مسار التعليم الجامعي بالمحافظة، باعتباره قاطرة التنمية والتعمير، وتوطين الكوادر البشرية المؤهلة من أبناء المحافظة، و دعم خطط الجذب السكاني والتنمية المستدامة بها، مهنئاً أهالي المحافظة وطلابها بهذا الإنجاز الهام.

محافظ الوادي الجديد يتابع فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

وفي سياق آخر تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي يتم تنفيذها بالمحافظة، حيث عقد صندوق تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر ندوة تعريفية عن الخدمات المقدمة المالية وغير المالية وخدمات التأسيس القانوني للمشروعات.

وقامت مديرية الصحة بالوادي الجديد بتقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية ل 676 مواطن ، والمرور على 26 منشأة للتأكد من سلامة الأغذية وتحرير 76 محضر للمنشآت المخالفة، بينما قامت مديرية الطب البيطري بتنفيذ ندوة إرشادية توعوية عن التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثى والتأمين على الثروة الحيوانية والأمراض الوبائية فى الثروة الحيوانية لمربي الثروة الحيوانية بقرية بغداد بمركز باريس، كما قامت مديرية العمل بتوفير 19 فرصة عمل كمسئول تمويل بمركز الداخلة من خلال مكتب العمل بالمركز.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بعقد مؤتمر جماهيري لأبناء قرى المنيرة حول التسهيلات التى تقدمها الدولة لخدمة المواطنين الخاصة بملفات التصالح على مخالفات البناء واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، كما قامت سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بتقديم الخدمات لأبناء القرية.

كما عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد ندوة توعوية صحية بحضور ٨٢ مستفيد بقرية القلمون مركز الداخلة، ونفذ مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة ندوة توعوية لمجموعة الواحة الكشفية حول أهم المعالم السياحية بواحات المحافظة، وعرض بعض الأفلام القصيرة عن الواحات و توزيع بعض الكتيبات والنشرات السياحية لمعالم الواحات ومصر.