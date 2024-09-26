بين مصر ولبنان.. رباعية غنائية في الكويت

تستقبل الكويت رباعية غنائية مميزة بالتزامن مع بداية الموسم الشتوي للحفلات، تحت شعار رباعية الموسم

يضم الحفل كلا من النجم رامي صبري والنجم أحمد سعد والنجم بهاء سلطان والنجمة إليسا للمرة الأولى معا على مسرح واحد في 25 أكتوبر المقبل على مسرح الكويت أرينا

تقدم الشركة المنظمة للحفل خطة مميزة لإقامة الحفل الضخم المقرر أن يمتد إلى 5 ساعات متواصلة يقدم فيها النجوم أغانيهم التي أحبها الجمهور وتفاعل معها على مدار السنوات الماضية حيث يقام الحفل على جولتين الأولى يتواجد فيها رامي صبري وبهاء سلطان والجولة الثانية يتواجد فيها أحمد سعد وإليسا.

وحرصت الجهة المنظمة للحفل على اختيار النجوم الأكثر قربا من الجمهور ووفقا لذوق الجمهور الكويتي والعربي، ومن المقرر أن يضم الحفل مجموعة كبيرة من المفاجئات للجمهور، وفتحت الشركة المنظمة للحفل باب حجز التذاكر للجمهور خلال الساعات الماضية.