ارتباط أحمد العوضي.. هل يعيش قصة حب مع فتاة جديدة بعد طلاقه لياسمين عبد العزيز؟ (تفاصيل)

خرج الفنان أحمد العوضي عن صمته ليحسم أنباء ارتباطه عاطفيًا التي تداولها البعض مؤخرًا، حيث زعم البعض إنه يعيش قصة حب مع فتاة جديدة بعد أشهر قليلة من انفصاله عن النجمة ياسمين عبد العزيز، ما أثار تساؤلات البعض عن حقيقة الأمر.

هل يعيش أحمد العوضي قصة حب جديدة بعد طلاق ياسمين عبد العزيز؟

نفى أحمد العوضي دخوله في قصة حب جديدة بعد طلاق ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا إن كافة الأنباء المتداول عارية تمامًا من الصحة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي خالد فرج ببرنامج Mirror.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وأضاف أحمد العوضي: "موضوع ارتباطي مرة ثانية ليس أمرًا سهلًا، قصة حب ازاي يعني؟ لا وقته ولا مكانه ولا ينفع دلوقتي، القلب ده مش بزرار ومش ملكي، ويوم ما هيبقى فيه حاجة في حياة أحمد العوضي هطلع أقول بنفسي مش هخبي، ومش محتاج حد يجتهد مكاني".

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحمد العوضي يخوض ماراثون دراما رمضان 2025 بمسلسل فهد البطل

كما أشار العوضي إلى إنه اعتاد على على مطاردة الشائعات له يوميًا، منوهًا إنه في الوقت الحالي يركز فقط على تصوير مسلسله الجديد "فهد البطل"، الذي من المقرر أن يخوض به ماراثون دراما رمضان المقبل لعام 2025، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحمد العوضي

مسلسل فهد البطل

مسلسل "فهد البطل" يضم نخبة مميزة من نجوم ونجمات الفن أبرزهم ميرنا نور الدين، وأحمد عبد العزيز، وصفوة، ونسرين أمين، وعصام السقا، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

أحمد العوضي وميرنا نور الدين

ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها رسميًا من أحمد العوضي

وكانت أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز طلاقها رسميًا من زوجها النجم أحمد العوضي في يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وكتبت ياسمين: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير”، الأمر الذي أثار صدمة الجمهور، متسائلين عما إذا كانت هذه الأنباء حقيقية بالفعل، أم إنها مجرد مزحة.

طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 44

ووقع طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 44، في غياب العوضي، حيث كان متواجدًا في دبي لحضور لحضور افتتاح أحدث أفلامه "الإسكندرانى" مع أبطال الفيلم وعلى رأٍسهم زينة والمخرج خالد يوسف.