كلام فى الهوا

الخميس 26/سبتمبر/2024 - 08:54 م 9/26/2024 8:54:56 PM

نعم للردع حدود.. إذا خرج عنها.. انقلب إلى افتراء، وعندما ينقلب سلاح الكذب والادعاء ظلماً يفقد الوازع والمبرر الذى يعتمد عليه، وأن ما نُشاهده على مدار عام تقريباً من افتراء لأهل غزة من قتل للأطفال وللنساء، هو دليل انعدام المبرر الذى يستندون عليه فى اعتدائهم على هؤلاء الضعفاء، سواء فى غزة العزة أو ضفة الشرف والفداء، ما يحدث من مظاهرات فى جميع الدول فى العالم وخاصة تلك الدول التى دعمت حكومتها هذا الكيان، فقد فقدوا دور الضحية الذى كانوا يقدمونه للعالم على مدار عهود، وأن العرب يرغبون فى إبادتهم وإلقائهم فى البحر. وكان ذلك الدور يؤثر فعلاً فى شعوب العالم، إلى أن جاءت حرب 7 أكتوبر التى استطاع نفر من الناس أن يثبتوا للعالم أن هذا الكيان هش وضعيف ولا يستطيع الحرب إلا من وراء المعدات المدرعة، وسقطت معها أسطورة أن جيشهم لا يُقهر، وحدثت هذه القضية أمام العالم كله فما كان منهم إلا افتراء على شعب أعزل، ومُنع عنه الشراب والطعام والدواء، وأرغم على الإقامة فى العراء وتم ضربهم بالقنابل والرصاص. والعجيب أن هذا الشعب لم يركع أو يطلب العفو، الأمر الذى يفضح كل المتنطعين والمبررين الذين يطالبون بالعيش مع هذا الكيان فى سلام، وأن ننسى الماضى، وأننا وهم «أولاد عم» يجمع بيننا جد واحد هو إبراهيم، ليؤكد هؤلاء أنهم يبيعوننا والأرض ومن عليها.

لم نقصد أحداً!