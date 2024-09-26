صندوق تطوير التعليم يكرم طلاب جامعة مصر التكنولوجية المتميزين

كرمت الدكتورة رشا سعد شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء المشرف على جامعة مصر التكنولوجية الدولية الطلاب الفائزين بالمراكز المتقدمة بأسبوع شباب الجامعات التكنولوجية سبتمبر 2024.

جاء ذلك ضمن الاحتفالية التي نظمتها الجامعة بحضور الدكتورة عزة شكري عميد الكلية التكنولوجية بالقاهرة والدكتور إسلام هلالي عميد الكلية التكنولوجية بالفيوم والدكتور أحمد سعد عميد الكلية التكنولوجية الألمانية بأسيوط ومصطفي مشتري أمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومكتب رئيس الجامعة والطلاب.

إنجاز طلاب جامعة مصر التكنولوجية

وحقق طلاب جامعة مصر التكنولوجية، التي تشرف عليها رئاسة مجلس الوزراء من خلال صندوق تطوير التعليم، إنجازًا بارزًا بفوزهم بالمركز الأول في مسابقة الابتكارات الصناعية( نموذج سياره جولف كهربائية ) خلال أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية. الحدث، الذي أقيم في المدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر، شهد مشاركة 600 طالب من 10 جامعات تكنولوجية، إلى جانب حضور نحو ألف زائر من خبراء التعليم التكنولوجي ورجال الصناعة.



وقد أشاد د.أيمن عاشور بجهود طلاب جامعة مصر التكنولوجية الدولية وحرص علي تجربة السيارة بنفسه خلاب جولته داخل المدينة الرياضية.

وقالت الدكتورة رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أن هذا اليوم بمثابة بداية جديدة لانطلاقة جديدة لتحقيق اهداف جامعة مصر التكنولوجية الدولية ، وما شاهدناه اليوم يؤكد ويعكس مدي الابداع والابتكار لدي الخريجين الذين نجحوا في انتاج مشروعات رائدة ومبتكرة وتدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



واضافت " شرف " أن هؤلاء الخريجين يمثلون نواة لخبرات مستقبلية تقود قاطرة التنمية ومواكبة كافة التطورات الحديثة في الصناعات المختلفة ، وان تلك المشروعات جاءت تطبيقاً عملياً للدراسة النظرية والعلمية التي اكتسبها الطلاب علي مدار دراستهم وهذا ما يساهم في خدمة المجتمع .

وأكدت " شرف " حرص الجامعة للارتقاء بالعملية التعليمية، وتنمية المهارات ونقل المعرفة لدى الطلاب، والعمل على خلق خريج متميز مؤهل لسوق العمل.

وقدمت الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين بكليات الجامعة على ما بذلوه من مجهود وعطاء لا ينقطع وبشكل دائم، تحقيقًا لأهداف ورسالة الجامعة.