بيتي اتخرب.. منتج مشهور يخرج عن صمته بسبب أزمة أخلاقية| ما علاقة التحرش بالأطفال؟

خرج بلال صبري منتج فيلم أوراق التاروت عن صمته، مهربًا عن استيائه من حملات الهجوم التي يتعرض لها الفيلم من قبل صفحات السوشيال ميديا، موضحاً أن البعض يروج لوجود مشهد خيانة النجمة رانيا يوسف مع كلبها الخاص بعد خيانة زوجها لها، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل".

منتج فيلم أوراق التاروت: بيتي اتخرب بسبب الفيلم وصرفت عليه ملايين كتير

وتابع "صبري": "أنا بيتي اتخرب بسبب اللي حصل ده في ناس عاوزه توقف الفيلم معرفش ليه الدعاية السلبية اللي حصلت للفيلم أنا صرفت عليه ملايين وأكيد عاوز يتعرض والناس تشوفه بشكل حلو".

وأشار بلال صبري، إلى أن الفيلم يحتوي رسالة تهم المجتمع المصري، حيث يناقش تعرض الأطفال للتحرش من قبل الشباب وكبار السن كما نوهنا في نهاية للعمل على تلك القضية حيث يقوم بعض الأطباء بعمل شهادات للشخص المتحرش تمنعه من أن يقع تحت طائلة القانون.

التحرش بالأطفال

وأختتم بلال صبري، حديثه قائلاً أن العمل سيعرض في بداية رأس السنة الجديدة، لترد عليه الإعلامية نهال طايل بقولها :"طالما العمل فيه رسالة مهمة أنا هوعدك إني هدخل السينما وأشوفه".