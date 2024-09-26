وزير الخارجية: الأسلحة النووية التهديد الأكبر للبشرية ويجب التخلص منها

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، في الفعالية المُقامة تحت عنوان " اليوم العالمي للتخلص التام من الأسلحة النووية"، والتي عقدت على هامش الشق رفيع المستوي للدورة رقم ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة الأممية في نيويورك.

وقد أكد وزير الخارجية على أن الاحتفال باليوم العالمي للتخلص التام من الأسلحة النووية يُعد فرصة هامة للمجتمع الدولي لإعادة توجيه رسالة واضحة بأن تلك الأسلحة هي التهديد الأعظم للبشرية، وأن القضاء التام عليها واجب إنساني وضرورة حتمية تستلزم التكاتف لتحقيقه.

وأضاف بأنه من المؤسف استمرار حالة الجمود في نزع السلاح النووي بعد مرور أكثر من نصف قرن على إبرام معاهدة عدم الانتشار، وقرابة ثلاثة عقود من تمديدها اللانهائي، خاصة وأن العالم يشهد عودة للتلويح والتهديد باستخدام هذه الأسلحة، واستمرار الدول النووية في التوسع الكمي والنوعي في ترساناتها النووية.



وأضاف بأن القضاء على الأسلحة النووية بشكل كامل، قابل للتحقق ولا رجعة فيه، هو الضامن الوحيد ضد استخدامها، حيث تظل احتمالية اندلاع مواجهات عسكرية تفضي إلى استخدام السلاح النووي قائمة في ظل حالة الاستقطاب الدولي الراهنة.

كما نوه وزير الخارجية في كلمته إلي ما نشهده اليوم من تهديدات علنية وضمنية باستخدام الأسلحة النووية، وآخرها في سياق العدوان اللاإنساني على غزة، بما يجعل من الحظر الصريح والشامل للأسلحة النووية خطوات ضرورية ومُلحة لا تحتمل المزيد من التأجيل أو التسويف.



وفي هذا الصدد، شدد وزير الخارجية على المسئولية الكبيرة المُلقاة على عاتق المجتمع الدولي للعمل بصدق لإنجاح دورة المراجعة الجارية، وذلك من خلال إحراز تقدم حقيقي وعملي لتنفيذ ركيزة نزع السلاح النووي وتحقيق عالمية المعاهدة، إلى جانب تنفيذ قرار مؤتمر المراجعة لعام ١٩٩٥ بشأن إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، والذي يُعد جزءاً لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي لتلك المعاهدة.