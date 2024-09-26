جامعة طنطا تشهد احتفالية ختام الدورة التثقيفية للأكاديمية العسكرية

نظمت جامعة طنطا، اليوم الخميس، احتفالية ختام دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي التي استضافتها الجامعة ، تفعيلا للبروتوكول الموقع بين الجامعة والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

بحضور الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والعميد محمد سامي على كفرانه مدير كلية الدفاع الوطني، واللواء دكتور أسامة الجمال مستشار كلية الدفاع الوطني، والعميد وائل محمد فتحي المستشار العسكري لمحافظة الغربية، والعقيد حازم إسماعيل مدير التربية العسكرية بالجامعة، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات واعضاء هيئة التدريس والإداريين.

أعرب الدكتور محمد حسين، عن سعادته اليوم بحضوره، حفل ختام "دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي"، موجها الشكر لكلية الدفاع الوطني، التي نتفاخر بها أمام العالم بما تضمه من قيادات وكوادر عسكرية تمتلك العلم والمعرفة والخبرة وتحرص دوما على نقله للمجتمع المدني في رسالة سامية تعكس الدور التاريخي والمتفرد للقوات المسلحة المصرية في أن تكون أكبر داعم لشعبه.

ولفت إلى أن بداية الدورة تزامنت مع إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرته "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تلتقي محاورها الرئيسية مع ما تم تدريسه خلال الحلقات التدريبية طيلة الأيام الماضية، ولتضيف رصيدًا معرفيًا وتوعويًا للمتدربين وتصنع حالة من التوافق بين رؤية القيادة السياسية وما يتم تنفيذه على الأرض في مؤسسات الدولة المصرية.

أضاف الدكتور محمد حسين ،أن الدورة استطاعت صقل الحس الأمني الوطني وعمقت قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته ووسعت وغذت عقول المتدربين بالعلوم والمعارف العسكرية، مشيراً إلى أنه سيتم ترجمتها في جامعة طنطا الى أهداف وطنية يتم تنفذيها بأمانة واحترافية ومهنية عالية، مثمناً جهود قيادات كلية الدفاع الوطني والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية والقائمين على تنظيم الدورة والمتدربين طوال فترة الاعداد وعقد الدورة.

من جانبه نقل العميد محمد سامي على كفرانه مدير كلية الدفاع الوطني تحيات اللواء أحمد محمود صفى الدين مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، مقدما الشكر لجامعة طنطا على تعاونها الدائم ودورها فى نجاح الدورة.

وأكد أن الدورة تهدف إلى إعداد كوادر من المدنيين على وعى بمفاهيم وأبعاد الأمن القومي المصري، وتأهيل جيل قيادي قادر على التفكير بأسلوب واع ولديه القدرة على التفهم الكامل للتهديدات والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، والتفهم لأسلوب التخطيط الاستراتيجي لمجابهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مشيراً إلى أن موضوعات الدورة تم اختيارها بعناية بواسطة نخبة متميزة من مستشاري كلية الدفاع الوطني ومجموعة مختارة من الأساتذة المتخصصين من الجامعات المصرية.

من جانبه قدم اللواء دكتور أسامة الجمال مستشار كلية الدفاع الوطني عرض تقديمي لتقرير نجاح الدورة، تناول خلاله، أن الدورة استمرت على مدار 5 أيام، من يوم 21 حتى 25 سبتمبر 2024 واجتاز ٥٣ متدربا الدورة بنجاح، وتناولت الدورة موضوعات مفهوم الدولة، والفكر المتطرف وتأثيره على الأمن القومي، ودور الفاعلين الدوليين للسيطرة على العالم، ومصر.. الماضي والحاضر والمستقبل، وماهية الإرهاب، والهوية الوطنية وتأثيرها على الأمن القومي، والتنمية في مواجهة الإرهاب " سيناء نموذجا "، والاستراتيجية القومية وعلاقتها بالأمن القومي، ومخططات تقسيم المنطقة العربية.

شهدت الاحتفالية تبادل الدروع بين جامعة طنطا وكلية الدفاع الوطني، وتكريم القائمين على تنظيم الدورة، وتكريم الخريجين وتسليم شهادات الدورة.

