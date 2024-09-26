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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

محافظ شمال سيناء يلتقي مشايخ وعواقل قرية نجع شيبانة

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

ألتقى اللواء دكتور خالد مجاور محمد، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، مشايخ وعواقل وأهالي قرية نجع شيبانة برفح، لمناقشة مطالبهم. 

نجع شيبانة

 بحضور صالح محمد أبوهولي، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، واللواء جمال عبدالناصر، رئيس مركز ومدينة رفح.

وأكد  المحافظ، على اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة في شتى القطاعات وتوفير الخدمات المتنوعة للمواطنين، مشيراً إلى عمل موازنة بين الاستثمارات التي تنفذها الدولة وبين مطالب المواطنين، وأنه لتحقيق ذلك يستمع للمواطنين خلال جولاته لمختلف المراكز والمدن والقرى والتجمعات.

وأشار المحافظ إلى أن زيارة قرية نجع شيبانة تأتي ضمن الزيارات التي يقوم بها لمختلف القرى والتجمعات ولقاء المواطنين، مشدداً على زيارة عدد من القرى والتجمعات في مختلف مراكز المحافظة منذ توليه مهام منصبه.

وأعرب صالح أبوهولي عن تقديره لجهود السيد الوزير المحافظ في تعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع لمطالبهم، مشيدًا بأهمية الزيارات الميدانية في تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات الأهالي.

من جانبهم، وجه مشايخ وعواقل وأهالي قرية نجع شيبانة برفح الشكر إلى محافظ شمال سيناء على الجهود المبذولة في خدمة أهالي المحافظة منذ توليه مهام منصبه كمحافظ لشمال سيناء

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