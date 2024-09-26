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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال يستولي على أراض في أريحا والأغوار

بوابة الوفد الإلكترونية

استولى جيش الاحتلال، الخميس، على مساحة 8 دونمات من أراضي المواطنين في قرية فصايل في محافظة أريحا والأغوار، بموجب أمر عسكري.

 

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أوضحت أن الاستيلاء على الثمانية دونمات، يهدف إلى إضافة مقطع لطريق أمني جديد يربط مستعمرة "تومر" جنوب فصايل في محافظة أريحا بشارع رقم 90.

نزع ملكية الأراضي 

وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن هذا الأمر العسكري لوضع اليد هو 8 سبتمبر الجاري، في تصاعد كبير لعمليات نزع ملكية الأراضي بحجة الأغراض العسكرية والأمنية في الفترة الأخيرة.

كما تُظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن السلطات الإسرائيلية استولت الشهر الماضي على ما مجموعه 367 دونما من أراضي المواطنين من خلال 5 أوامر عسكرية.

 

وكانت الهيئة نفذت يوم 17 سبتمبر جولة تفقدية لعدة مناطق في الأغوار الشمالية.

 

 

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