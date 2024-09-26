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حماس: مجزرة مدرسة الفلوجة والاستهداف المتعمدة في غزة ولبنان يستدعي محاسبة الاحتلال حزب الله يستهدف مقر الفيلق الشمالي وقواعد إسرائيلية بصليات صاروخية في عميعاد
الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حماس: مجزرة مدرسة الفلوجة والاستهداف المتعمدة في غزة ولبنان يستدعي محاسبة الاحتلال

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت حركة حماس، أن ارتكاب العدو المحتل مجزرة في مدرسة الفالوجة شمال غزة جريمة وإمعان في حرب الإبادة، مؤكدة أن الاستهداف المتعمّد والمتكرر للمدنيين العزل، والممتد من قطاع غزة إلى الضفة الغربية إلى لبنان يستدعي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم ضد الإنسانية.

 

وأشارت حركة حماس في بيانه عبر حسابها: إلى أن تصاعُد وتيرة القصف الصهيوني الوحشي على قطاع غزة، وتركّزه خلال الأيام الأخيرة على مراكز إيواء النازحين وخيامهم، والذي شمل عدة مدارس في مختلف مناطق القطاع، وآخرها القصف الذي نفّذته طائرات الاحتلال الإرهابي اليوم على مدرسة الفالوجة المكتظة بالنازحين في مخيم جباليا، وأدى في حصيلة أولية إلى ارتقاء سبعة شهداء إضافة لعشرات الجرحى؛ هو إمعانٌ في حرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال على شعبنا، وتأكيد على تعمُّد استهداف المدنيين العزل، وارتكاب المجازر المروّعة بحقهم.

 

وطالبت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة مؤسساتها بالعمل لوقف هذا الإرهاب الصهيوني، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والإنساني التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين العزل.

 

 

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