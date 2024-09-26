وكيل تعليم الاسكندرية يستقبل المعلمين الجدد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، برئاسة الدكتور عربى ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم، توزيع الدفعة الثانية من المعلمين الجدد من خلال مسابقة الـ 30 ألف معلم، وذلك فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ.

وشدد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على سرعة توزيع المعلمين الجدد ، وحثهم على ضرورة استثمار طاقاتهم الشابة ومهاراتهم وقدراتهم المختلفة والعمل بجد وبذل الجهد ، فهم أحدث دماء شابة تم ضخها بالتربية والتعليم وتم تدريبهم على أعلى مستوى ، وكذلك الاستفادة من خبرات المعلمين القدامى في التعامل مع الطلاب ومراعاة الفروق الفردية وغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء وتنمية مهارات البحث العلمي والإبداع والابتكار لدى الطلاب.

سلّم وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، قرارات تعيين الدفعة الثانية من المعلمين الجدد من خلال مسابقة الـ 30 ألف معلم، تمهيدًا لتوزيعهم على المدارس لسد العجز.

واستقبل «أبوزيد»، المعلمين الجدد بمقر الديوان العام للمديرية، الخميس، بحضور أحمد فاروق مدير إدارة الموارد البشرية، لتسليمهم قرارات التعيين، وحثهم خلال القابلة على ضرورة استثمار طاقاتهم الشابة ومهاراتهم وقدراتهم المختلفة والعمل بجد وبذل الجهد، فهم أحدث دماء شابة تم ضخها بالتربية والتعليم وتم تدريبهم على أعلى مستوى، وكذلك الاستفادة من خبرات المعلمين القدامى في التعامل مع الطلاب ومراعاة الفروق الفردية وغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء وتنمية مهارات البحث العلمي والإبداع والابتكار لدى الطلاب.

وأضاف أن نصيب الإسكندرية من مسابقة الـ30 ألف معلم هذا العام، بلغ 772 معلما ومعلمة، مشيرا إلى أنه تم إنهاء الاجراءات القانونية الخاصة بالتسليم والتسكين للمعلمين الجدد، وأن التخصصات في هذه المرحلة ترتكز على وظيفة معلم رياض أطفال ووظيفة معلم فصل، مشيراً إلى أنه وجه مديري عموم الإدارات التعليمية بتقديم كافة سبل الدعم للمعلمين الجد