نائب رئيس جامعة الأزهر يلتقي العمداء ويبحث جاهزية الكليات للعام الدراسي الجديد

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، جولة تفقدية لفرع البنات بمدينة نصر؛ بهدف الاطمئنان على استعدادات كليات الفرع لبدء العام الدراسي الجديد الذي سوف يبدأ السبت القادم 28 من سبتمبر الجاري 2024م.

وخلال الجولة عقد نائب رئيس الجامعة اجتماعًا ضم عمداء كليات الفرع، والأمين المساعد لفرع البنات، والمديرين العموم، واطمأن خلاله على دعم وتفعيل منظومة التحول الرقمي في جميع كليات فرع البنات، ووقف على صيانة المدرجات وتجهيزها وتحسين البنية التحتية والإضاءة والتهوية وكافة سبيل الراحة داخل القاعات الدراسية.

وشدد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات على الوعي والتوعية الصحية لدى الطالبات داخل الكليات.



وأكد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات على التعاون والتكامل بين كليات الفرع وبعضها البعض، وانتهى اللقاء بتوجيه نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الشكر لعمداء الكليات؛ لجهودهم المستمرة في الجاهزية والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا على أن الهدف الرئيس من هذه الجولات واللقاءات هو العمل على توفير بيئة تعليمية ملائمة من أجل راحة بناتنا الطالبات في مختلف كليات فرع البنات.

إدراج 43 عالمًا من جامعة الأزهر بقائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم

وعلى صعيد آخر؛ تم إدراج 43 عالمًا من علماء جامعة الأزهر ضمن أفضل علماء العالم في التقرير الذي أصدرته جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2024م لقائمة أسماء أعلى ٢% من علماء العالم "الأكثر استشهادًا" والذي يُبرز تميز وريادة وإنجاز علماء جامعة الأزهر في جميع المجالات العلمية.

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث: إن الاختيار يعد تكريمًا لمسيرة البحث العلمي التي يتميز بها علماء جامعة الأزهر عبر تاريخها الطويل الممتد على مدار 1084 عامًا من العطاء بلا حدود في خدمة الإنسانية، موضحًا أن ظهور علماء جامعة الأزهر في ستانفورد يؤكد الاستمرارية في التميز والريادة التي تحظى بها جامعة الأزهر في جميع مجالات البحث العلمي.

وقدم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث التهنئة لعلماء جامعة الازهر الذين يسهمون في تعزيز مكانة الجامعة بهذا التميز الواضح والإدراج ضمن هذه القائمة الدولية المهمة.

وقد ضم تقرير جامعة ستانفورد لهذا العام كليات: العلوم بنين القاهرة، والصيدلة بنين القاهرة، وكلية العلوم بنين بأسيوط، ما يعكس الإنجاز التزام جامعة الأزهر بتعزيز البحث العلمي، وتوفير بيئة ملائمة للابتكار، ويسلط الضوء على تأثير علماء الجامعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا في المجالات الأكاديمية والمجتمعية، جنبًا إلى جنب مع التميز في المجال العلمي.

جامعة ستانفورد

يذكر أن جامعة ستانفورد تستند على قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العلمي السيفير لاستخراج مؤشرات متنوعة للقائمة، والتي تعتمد على عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من مؤلفين آخرين (مؤشر H)، ومؤشر HM للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضيع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (C-Score).