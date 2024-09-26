انطلاق مسابقة الشركات الناشئة في سيتي سكيب

ضمن فعاليات اليوم الخميس من المعرض العقاري سيتي سكيب 2024 ، انطلقت في تمام الرابعة عصرا مسابقة الشركات الناشئة – هل أنت جاهز للعرض؟

وانطلق تحدي التكنولوجيا العقارية Challenge Proptech Egypt في نسخة 2024 من معرض سيتي سكيب مصر، ليكون أول مسابقة للشركات الناشئة في مصر مصممة لعرض الحلول المبتكرة في قطاع العقارات. توفر هذه المسابقة منصة حصرية للشركات الناشئة لعرض حلولها المبتكرة أمام جمهور من المستثمرين، وخبراء الصناعة، وزمالئهم من رواد األعمال. وباإلضافة إلى المنافسة، سيشمل الحدث برامج إرشادية، وجلسات تواصل، ومناقشات جماعية تزّود المشاركين برؤى وفرص متميزة للتواصل. ويهدف تحدي التكنولوجيا العقارية Challenge Proptech Egypt إلى تعزيز التقدم التقني، ودعم نمو الشركات الناشئة الواعدة في سوق العقارات في مصر، ببناء بيئة عمل تعاونية.

لجنة التحكيم:

· م/ عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، شركة مدينة مصر

· دينا الشنوفي، الرئيس التنفيذي للاستثمار، Flat6Labs

· محمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، شركة موبيكا

· زينة مندور، مدير الاستثمارات المغامرة، دار فنشرز

· طارق طه، رئيس مركز التكنولوجيا المالية والإبداع، البنك المركزي المصري

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