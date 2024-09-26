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حزب الله يتصدى لطائرتين ‏حربيتين بأسلحة الدفاع الجوي في لبنان
الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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بلينكن: الحرب الشاملة ستكون سيئة لكل الأطراف المشاركة فيها

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي بيلنكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الحرب الشاملة ستكون سيئة لكل الأطراف المشاركة فيها ولن تحقق هدف إعادة الناس إلى ديارهم، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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أمريكا: العالم يتحدث عن الحاجة لوقف إطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان

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ميقاتي ينفي ما تم تداوله حول مقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

وفي سياق آخر، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بطائرات مقاتلة استهدفت، اليوم (الخميس)، بنية تحتية على الحدود اللبنانية - السورية؛ لوقف نقل أسلحة من سوريا إلى «حزب الله» في لبنان، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

 

وقال الجيش الإسرائيلي: «(حزب الله) يستخدم هذه الوسائل الحربية ضد مواطني دولة إسرائيل».

 

جيش الدفاع الإسرائيلي

وأضاف أنه :"سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي الضرب والتحرك ضد محاولات منظمة (حزب الله) الإرهابية تسليح نفسها ونقل الأسلحة إلى لبنان من الأراضي السورية".

 

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أنه ضرب خلال الليل «نحو 75 هدفاً إرهابياً» تابعاً لـ«حزب الله» «في منطقة البقاع (شرق) وفي جنوب لبنان، بما في ذلك منشآت لتخزين الأسلحة، وقاذفات جاهزة لإطلاق النار»، بالإضافة إلى استهداف عناصر في الحزب وبنى تحتية أخرى.

 

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» في لبنان بأن ليل الأربعاء - الخميس كان «الأعنف في فصول العدوان الإسرائيلي» على منطقة بعلبك في البقاع. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 9 قتلى سقطوا في يونين بالشرق، مشيرة إلى أن عملية رفع الأنقاض بعد الغارة الجوية مستمرة.

 


 

الجريدة الورقية