مغنية مشهورة تصاب بجلطة مفاجئة على المسرح (تفاصيل بالفيديو)

أصيبت المغنية اليونانية الشهيرة مارينيلا البالغة من العمر 86 عامًا، بجلطة دماغية مفاجئة، نقلت على إثرها إلى العناية المركزة، وذلك خلال حفل موسيقي لتكريمها على مسرح أوديون الأثري في أثينا، عند سفح الأكروبوليس.

لحظة انهيار مارينيلا على المسرح

وأظهرت مقاطع الفيديو الملتقطة من مدرجات الحفل، لحظة انهيار مارينيلا على خشبة المسرح خلال الحفل، وذلك إثر إصابتها بسكتة دماغية خطيرة وهي في العناية المركزة، وفقًا لما أعلنت عنه المستشفى التي احتجزت بداخلها.

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لحظة انهيار مارينيلا على المسرح

لحظة انهيار مارينيلا على المسرح

لحظة انهيار مارينيلا على المسرح

وأقيم ذلك الحفل في الأساس من أجل تكريم مسيرة مارينيلا الطويلة، التي شارك فيه المغني اليوناني الشهير أنطونيس ريموس وأوركسترا كبيرة.

جدير بالذكر إن المغنية مارينيلا التي تمتد مسيرتها المهنية لأكثر من ستة عقود، مثلت اليونان في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لعام 1974، والتي فازت بها فرقة "أبا" السويدية بأغنيتها "ووترلو".

من هي مارينيلا؟

من هي مارينيلا؟

مارينيلا من مواليد يوم 20 مايو 1938 فى سلانيك، بدأت حياتها الفنيه في عام 1957, بالتعاون مع PolyGram.

كما إنها تزوجت مرتين الأولى من ستيليوس كازانتزيديس والتي استمرت منذ 7 مايو 1964 وحتى سبتمبر 1966، أما زيجتها الثانية فكانت من توليس ڤوسكوپولوس والتي استمرت طيلة 8 سنوات من عام 1973وحتى عام 1981).