برلماني: ﻿الحكومة وضعت العامل المصري في مكانة تليق بمهاراته

أكد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومحمد جبران وزير العمل بصفة خاصة حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع العامل المصرى فى مكانة متميزة تليق بكفاءته ومهاراته داخل مصر وخارجها مشيراً إلى أن العامل المصرى يعيش عصره الذهبى فى ظل الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس السيسى.

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك نجاح وزير العمل محمد جبران فى توفير العديد من فرص العمل للعمال المصريين داخل مصر وخارجها بمرتبات وحوافز كبيرة تتراوح فيما بين 25 ألف جنيه وأكثر من 40 ألف جنيه فى الشهر مثمنا نجاح وزارة العمل فى توفير 6200 فرصة عمل للشباب المصري، في تخصصات كثيرة، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح، وأن التقديم عليها بدأ ومن على رابط خاص بالموقع الرسمي للوزارة.

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتصريحات وزير العمل التى أكد فيها أن الزيارة التي قام بها إلى المشروع، ولقائه مع ممثلي الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء المحطة النووية، استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة، مؤكدًا أن الوزارة ومديرياتها تكثف كل جهودها لتوفير فرص عمل، في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسة بداية جديدة لبناء الإنسان.

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية لكل عمال مصر فى الداخل والخارج مؤكداً أن عمال مصر بالخارج هم سفراء للدولة المصرية ورفعوا اسم وعلم مصر خفاقاً فى كل دول العالم مؤكداً أن كل دول العالم تكن كل احترام وتقدير للعامل المصرى على كفاءته ومهارته واحترامه لعمله وتحقيق نجاحات كبيرة وحقيقية فى كل المهام الموكلة اليه.

وكان وزير العمل محمد جبران قد أعلن أن هذه الفرص تتوفر بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، التي تحتاج إلى 2300 حداد مسلح، و900 عامل خرسانة، و700 لحام، و500 عامل تركيب أنظمة تهوية، و1300 عامل تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة، و500 كهربائي.



