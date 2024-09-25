برلماني يطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك لإيقاف العدوان على فلسطين ولبنان

أدان النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بشدة العدوان الصهيوني الإرهابي على مناطق في جنوب وشرق لبنان وأسفر عن استشهاد وإصابة المئات من اللبنانيين، من بينهم نساء وأطفال، ونزوح الآلاف، في ظل صمت عالمي وأُممي غير مسبوق وغير مبرَّر مؤكداً أن هجوم الاحتلال الصهيوني على لبنان ما هو إلا دليل على نواياه الإجرامية، وسعيه ليلاً نهاراً لتحويل الشرق الأوسط إلى ساحة للحروب وتوسيع رقعة الصراعات، لتشمل دولًا ومناطق أخرى، بعد أن حوَّل غزة إلى تلالٍ من الرُّكام وشلَّالات من الدماء، وآلاف من الضحايا المدنيين والأبرياء، بما يهدد مصير شعوب بأكملها.



وتساءل "طنطاوى" فى بيان له أصدره اليوم: "أين المجتمع الدولي من كبح جماح هذا الكيان الإرهابي المتغطرس؟ ولماذا يقف العالم صامتاً ومتفرجاً على جرائم الحرب البشعة والمجازر البشرية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين ولبنان ضد إرهاب بشع استحلَّ قتل الرجال والنساء والأطفال بلا ضمير؟ ولماذا لم يستجب شرفاء العالم لصرخات النساء والأطفال في فلسطين ولبنان؟

وطالب النائب خالد طنطاوى من المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة بسرعة التحرك لإيقاف هذا العدوان الصهيوني ووقف استباحة دماء الأبرياء والمدنيين في غزة ولبنان مشيداً بموقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وإعلان التضامن المصرى مع الشعب اللبناني الشقيق والوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين واللبنانيين.