برلماني: مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل يعكس جهود الدولة لتمكين الشباب

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل، يأتي نتيجة الرعاية التي منحتها القيادة السياسية للشباب بشكل خاص، فمنذ عام 2016، وكانت البداية الحقيقية لدمج الشباب في دائرة صنع القرار، بعدما عقد الرئيس السيسي حينها المؤتمر الأول للشباب، الذي تبلور وبات منتدى شباب العالم ويقام بشكل دوري، من أجل تحقيق تواصل حقيقي وفعال بين الشباب من بلدان مختلفة وحضارات متنوعة في تطبيق فعلى ونزيه لمصطلح تواصل الحضارات.

وأضاف "عمار"، أن المشاركة في قمة هامة مثل قمة المستقبل للأمم المتحدة، والتي تناقش سبل تعزيز أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة زعماء العالم للاتفاق حول ميثاق يضع الأساس لنظام عالمي مستدام وعادل وسلمي لجميع الشعوب والأمم، تبرهن على جهود الدولة المصرية في تدريب الشباب على القيادة وصنع القرار في القضايا الشائكة الهامة، موضحًا أنه ومنذ تدشين مؤتمرات الشباب لم تتوقف دعم الدولة في ملف تمكين الشباب التى امتدت وتوسعت بناء على رؤية الرئيس السيسي، في أن تتحول الفكرة المصرية بالتواصل مع شبابها إلى أيقونة عالمية بالإعلان فى المؤتمر الرابع الذي عقد في محافظة الإسكندرية عن منتدى شباب العالم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قمة المستقبل تعزز من الحوار والتواصل بين الأجيال وتمكين الشباب من المشاركة في صنع القرار، لأنهم من يقودوا هذا الوطن في المستقبل، فلابد من العمل على تأهيلهم لتولي المناصب القيادية وكيفية الإدارة السليمة، كما تسهم تلك المشاركة في نشر ثقافة التطوع وتعزيز الروابط بين الشعوب، خاصة في القضايا الهامة مثل قضية التغيرات المناخية، من أجل تقديم رؤيتهم حول التحديات العالمية مثل الأمن والسلام الدوليين، التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، وبالتالي يساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وأوضح النائب حسن عمار، أن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل ترجمة لما نجحت به الدولة في استغلال الطاقات الشبابية خلال السنوات الأخيرة، خاصة أن منتدى شباب العالم أصبح منصة دولية رائدة لتمكين الشباب، فلم تغفل الدولة عن أي فئة داخل المجتمع، لكن منحت الشاب المصري مكانة جديدة، بعد أن كان الشباب مهمش لعقود من الزمان، فقد منح المنتدى العديد من الفرص للشباب للمشاركة من خلال حلقات النقاش والموائد المستديرة وورش العمل، بالإضافة إلى ذلك، تم منح الشباب المجال لتطبيق المواضيع التي تمت مناقشتها بطريقة تعليمية من خلال العديد من الأحداث الجانبية التي كانت تنظم خلال المنتدى في كل دورة ينعقد بها.